«Повязан по уши»: Зеленский боится репрессировать русских агентов – киевский пропагандист

Новости Украины

Пример с непредъявлением Руслану Демченко, бывшему первому заместителю секретаря СНБО и главе комитета по вопросам разведки при президенте Украины, подозрений в государственной измене, а просто увольнение с занимаемой должности показывает, что власть боится бороться с российской агентурой на Украине.

Об этом на своём YouTube-канале заявил киевский антироссийский пропагандист редактор сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент Зеленский сделал его не просто советником, а дал Демченко одно из высших полномочий в государстве, высший статус вообще во всех разведывательных секретных службах Украины, начальника комитета по разведке. Это вообще шок, как человека с такой биографией, люстрированного, незаконно можно назначить на одну из самых высших должностей в системе национальной безопасности?! На мой взгляд, это нужно вообще не понимать в каком мире ты живёшь и руководишь. Это, мягко говоря. Или президент Украины сознательно шёл на продвижение российской агентуры во власть, потому что это его указом сделано. И он ответственен за это», – сказал Бутусов.

Он продолжил приводить примеры того, что Зеленский назначал на руководящие должности в руководстве страной «предателей».

«Такая же ситуация с полковником СБУ Олегом Кулиничем. Это – шок. Сейчас можно сказать одно – полковник СБУ Кулинич, назначенный в 2020-м году в октябре очень интересен не тем, кто там и что с ним сотрудничал. Это уголовное дело по Кулиничу интересно тем, кого в ней нет, и кто в ней не упоминается. Признано следствием, что Кулинич работал на Москву, на российские спецслужбы. Главное, кто назначал Кулинича, как фамилии этих людей? Прочитайте сами это подозрение, там нет? А как он так пробрался в высшее руководство? Как он попал в указ президента Зеленского о назначении? Наверное, Зеленский не в курсе был, к каким выводам пришло следствие. Зеленский был не в курсе, не знал, что Кулинич был назначен. А Зеленский ни при чём, он, наверное, не в курсе был. Как это может быть? почему в уголовном деле не отображена роль ключевого человека? Того человека, который этого предателя назначил на самую высокую должность и дал ему полномочия», – возмущался недожурналист.

Однако на его взгляд борьбу с российской агентурой власти проводят очень плохо, потому что кто-то из задержанных может начать говорить очень неприятные вещи.

«А почему Демченко не госизменник? Он же лично ходил в Верховную раду и убеждал, говорил, что «Харьковские соглашения» и сдача Крыма России очень выгодно для Украины. У «Радио Свобода» есть расследование, даже стенограмма. Он же соучастник государственной измены. А почему ему вместо подозрения, как его руководителю, почему ему просто увольнение? Как так? Мы видим, что на самом деле власти с российской агентурой бороться не хотят. Почему? Потому что Россия и вся российская агентура – их там так много, что если с ней начать бороться, то кто-то начнёт говорить», – подытожил Бутусов.