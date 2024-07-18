«Повыходят все, даже Коломойский!» – Украина введёт закон, разрешающий откупаться от тюрьмы пойманным коррупционерам

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Верховная рада в первом чтении приняла законопроект, который позволит коррупционерам откупаться, чтобы не попасть за решетку.

Официально такое нововведение поясняется так: будто проштрафившиеся, но готовые сотрудничать со следствием граждане будут способствовать разоблачению более высокопоставленных коррупционеров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

В защиту законопроекта выступил депутат Анатолий Бурмич.

«В СМИ видим: там поймали, там еще кого-то закрыли, там хотят закрыть…Люди висят на крючках и не знают, будут их сажать или не сажать, или как-то другим образом эксплуатировать в каких-то целях. С этим надо, конечно, заканчивать, и на сегодняшний день уже фактически вся эта система работает… предложат людям, надо перечислить столько денег, там, на военных или еще куда-то, но это без закона. Этим законом мы четко регулируем, кому, за что и сколько надо платить – это раз. А второе – потенциальный коррупционер будет видеть выгоду свою будущую, если его поймают. Я уверен, что он будет действовать положительно в плане профилактики коррупции и в плане уменьшения тех людей, которые сегодня сидят на крючках», – вещал Бурмич.

Согласно документу, коррупционерам предлагаются следующие расценки для разрешения уголовно-правовых конфликтов:

-За уголовный проступок можно будет заплатить от 204 тыс.грн. до 2,04 млн. грн.

-За совершение нетяжкого преступления – от 2,057 млн. грн. ​​до 20,4 млн. грн.

-За совершение тяжкого преступления – от 20,417 млн.грн. ​​до 102 млн. грн.

-За совершение особо тяжкого преступления – от 102 млн. грн. до 204 млн. грн.

Однако депутат Александра Устинова предостерегла, что для олигархов перечисленные выше штрафы – копейки.

«Здесь некоторые коллеги говорят о том, что он не освобождает от наказания. Освобождает, вы можете заплатить маленький штраф, сделать донат на ВСУ, и все те миллионы, которые были наворованы, можно оставить себе. Не будет никакой тюрьмы, никакой конфискации. Если ты украл 100 миллионов, то ты можешь заплатить 100 миллионов штрафа, которые ты хотел украсть, и еще сделать такой же донат на ВСУ, и оставить тот миллиард, который был украден. Если мы сейчас это проголосуем, у нас массово все коррупционеры, которые сейчас или сидят под стражей, даже учитывая Коломойского и других, сейчас повыходят. Нас сейчас подставляют перед всем международным сообществом», – возмущалась «депутатка».

Тем не менее, законопроект поддержали в первом чтении 231 голосом.