Повышение налогов не спасет российский бюджет и подстегнёт инфляцию – Вьюгин

Елена Острякова.  
01.12.2025 16:43
  Москва
Просмотров: 595
 
Дефицит госбюджета России в 2026 году может быть больше, чем 1,6% ВВП, который заявлен правительством РФ, и будет профинансирован за счет повышения налогов, но только частично.

Об этом профессор ВШЭ Олег Вьюгин заявил в интервью Алексею Мамонтову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Правительство сказало: да, дело худо. Во-первых, тормозим расходы. И действительно, план по расходам практически на уровне текущего года. И повышаем налоги. Потому что текущая ситуация показывает, что из 42 трлн расходов, налогами удастся профинансировать только 36. Получается – дефицит», – сказал Вьюгин.

При этом он выразил сомнение в том, что правительству удастся собрать налоги в условиях сжимающейся экономики и высокой ставки ЦБ.

«Вообще, повышение налогов в такой ситуации – это очень вредное действие. Обычно, если экономика начинает тормозить и смотрит на минус, обычно пытаются налоговыми методами как раз стимулировать рост. Для этого их снижают», – отметил Вьюгин.

Поэтому он прогнозирует, что правительство будет гасить дефицит монетарными средствами, которые повлекут за собой рост инфляции.

