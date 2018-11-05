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05.11.2018, Киев, Игорь Петров
 
ЖКХ, Мнение, Общество, Политика, Украина
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Повышение пенсий на Украине не успевает за ростом цен на коммуналку

Повышение пенсий, анонсированное правительством Украины носит чисто номинальный характер и не успевает даже за ростом цен на коммуналку.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт по экономическим и политическим вопросам Всеволод Степанюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Много в СМИ разговоров о пенсиях. Я сегодня с утра специально изучил «Закон о пенсионном обеспечении», но там ничего такого нет, что нам рассказывает правительство. Та же индексация пенсий предусмотрена законом «О бюджете», который действует один год. Непонятно, коснется ли это пенсионеров, которые вышли в 2018 году на пенсию. Будет ли проведена им тоже индексация, или не будет. Предусматривается прожиточный минимум на конец следующего года 1936 грн, в то же время, минимальная пенсия предусматривается 1497 грн. Это прямое нарушение Конституции, где написано, что пенсия, если она является единственным источником существования, не может быть меньше прожиточного минимума. А она его меньше.

Повышение пенсий будет, по моим подсчетам, на 10-12%, но газ уже подорожал на 23%, коммуналка подорожает с таким газом на 15%. Поэтому, учитывая то, что пенсионеры зимой половину, а то и больше половины пенсии тратят на коммунальные услуги, такое повышение, конечно, хорошо, но оно не является реальным. Это номинальное повышение, которое даже не компенсирует повышение зимой коммунальных платежей», – заявил Степанюк.

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