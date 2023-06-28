Повышенный иммунитет. Как украинский олигарх Фирташ оказался… белорусским дипломатом

Старый украинский знакомец читателей «ПолитНавигатора» – украинский олигарх и идущий на мировой рекорд по длительности пребывания под домашним арестом и подпиской о невыезде венский сиделец Дмитрий Фирташ, судя по всему, пошел на повышение… в Белоруссии.

Как выяснили немецкие журналисты, «заслуженный газовик Украины» решил пойти по стопам своего коллеги по олигархическому классу Романа Абрамовича. И если последний занимается кулуарной челночной дипломатией на украинском направлении с согласия Кремля и в статусе спецпредставителя Путина, то Фирташ представляет в Вене подсанкционную Белоруссию.

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Правда, и статус у него пожиже, чем у Абрамовича – всего лишь “советника постоянного представительства Республики Беларусь при международных организациях”. Причем, как выяснилось только теперь – еще с 2021 года, то есть уже после попытки змагарского мятежа в Минске.

Как считает DW, Минск дал Фирташу официальный дипломатический статус, чтобы уберечь его от неминуемой экстрадиции в Штаты, где олигарха ждет под белы рученьки уже давно заждавшееся его ФБР. Как следует из текста решения Высшего земельного суда Вены по уголовным делам от 14 июня, на который ссылается DW, Фирташ пытается получить дипломатический иммунитет из-за работы при UNIDO – одного из международных агентств в структуре ООН, которое должно способствовать индустриализации постколониальных стран третьего мира.

На ожидаемый от наивного читателя вопрос о том, как можно находясь под домашним арестом помогать странам третьего мира, хороший ответ дали сами украинские СМИ еще в 2015 году:

«Чтобы вы понимали, это целый квартал в Вене – комплекс домов, где он с прислугой, охраной, финансистами живет там себе и отдыхает. Это не домашний арест, когда его закрыли в квартире 30 квадратных метров, и он не знает, что делать. Далеко нет».

Как пишут уже европейские СМИ, дипстатус Фирташа – это еще одна из многочисленных странных инициатив Александра Лукашенко, которыми тот сыплет как из рога изобилия в последнее время. Вряд ли это благотворительность со стороны белорусского государства. Очевидно, в этом есть какой-то скрытый интерес Лукашенко или кого-то из его окружения. Возможно это обширные связи в деловом мире, которыми мог поделиться с Батькой Фирташ, возможно – какая-то интересная и ценная для руководства РБ информация.

Но вряд ли это просто купленная за деньги корочка. Коррупция в Белоруссии конечно же есть, но не такого уровня, чтобы раздавать кому попало дипломатические статусы.

Важно то, что именно на основании этого статуса Фирташ и требует остановить процедуру своей экстрадиции в США, ссылаясь на дипломатический иммунитет.

Впрочем, если верить DW, на австрийский Минюст эти маневры не очень то и подействовали. Там считают, что Фирташ не только не аккредитован должным образом при UNIDO, но и не имеет соответствующей аккредитационной карточки от австрийского Министерства иностранных дел – то есть, не считается лицом, на которое распространяются привилегии дипломата, включая иммунитет.

Тем не менее, несмотря на скепсис судов предыдущих инстанций, Высший земельный суд Вены по уголовным делам вернул дело Фирташа на рассмотрение в первой инстанции, обязав ту самостоятельно определить, признавать ли дипломатический иммунитет украинского олигарха.

С другой стороны, если говорить откровенно, то пусть и неформально, венский сиделец – дипломат со стажем. Ведь именно он в период между двумя майданами был основным посредником Газпрома и Кремля в организации газового транзита на Украину. А это, я вам скажу, дипломатия уровня пресловутой «зерновой сделки» – учитывая, сколько в этих газовых договорах присутствовало интересов – от государственных до корпоративных и чьих-то личных.

Самому Фирташу дополнительная защита от Минска лишней точно не будет, ведь помимо ФБР зуб на него точат и киевские власти, обвиняющие олигарха в хищении газа на 18 миллиардов гривен. Сейчас это громкое уголовное дело, о котором ранее уже писал «ПолитНавигатор», снова в центре внимания, и по нему выдвинуто множество подозрений фигурантам, близким к опальному олигарху.

А еще эта история лишний раз демонстрирует рост возможностей и влияния Лукашенко, под старость научившегося не только выгодно конвертировать свои посреднические услуги в политический капитал, но и эффектно выруливать на стыке разных, порой противоречивых и антагонистичных интересов. Статус гаранта разного рода теневых договоренностей делает политическое положение самого Батьки более устойчивым, ведь в посреднике нуждаются обе стороны любой сделки.

В общем, не удивлюсь, если пару лет назад уже практически списанный наблюдателями из политики Александр Григорьевич политически переживет еще многих из ныне действующих персонажей политической и околополитической сцены.