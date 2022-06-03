«Повысим в разы», – Кадыров обсудил с Шойгу ускорение спецоперации на Украине

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Новости Украины

Русская армия поменяет тактику и будет наступать с большей скоростью. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров по итогам встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сергей Кужугетович определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики. Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе», – написал Кадыров в своем блоге.

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По мнению генерал-лейтенанта Службы внешней разведки РФ в отставке, экс-главы Российского института стратегических исследований Леонида Решетникова, более высокие темпы наступления могут быть достигнуты за счет массированной работы российской артиллерии и ВКС.

«Это, конечно, очень важно – повысить эффективность и скорость продвижения, потому что удары наносятся мощные, потери противник несет огромные, наша артиллерия и авиация приобрели опыт работы на земле за эти месяцы. Но, действительно, продвижение пока довольно медленное. Нужны новые тактические ходы, раскрывать которые не полезно. Но то, что они будут применены, то, что в армии сейчас значительно лучше с инициативой, появилось больше «творческих» моментов, поэтому надо ждать ускорения продвижения, более высокие темпы. Это хорошо, что руководство наших Вооруженных сил видят это все и, я думаю, что будут приняты новые ходы, новые действия и поведение, и это даст еще большие результаты, чем достигнуты на сегодняшний день», – заявил Решетников в комментарии «ПолитНавигатору».

Капитан I ранга в отставке Василий Дандыкин подчеркнул, что речь также может идти об уничтожении поставляемых на Украину западных вооружений на дальних подступах. Их использование ВСУ замедляет ход продвижения российских войск, поэтому удары должны наноситься, в том числе, по логистической инфраструктуре на Украине:

«Тактика наших войск постоянно меняется. Если на первом этапе – это продвижение колонн, то потом мы приняли тактику другую – действие штурмовых групп сейчас. Надо признать, что здесь неплохо действует полк «Ахмат». Речь идет о том, чтобы провести вторую фазу операции в более сжатые сроки, чтобы остановить тот кошмар, который устраивают ВСУшники, обстрелы Донецка и Луганщины. Задача стоит – как можно быстрее, с минимальными потерями для нашей группировки, с массированным применением артиллерии, ракетных войск, ВКС, закончить формирование так называемых котлов – не просто оперативное окружение, а замыкание, пресечение путей возможностей подвоза запасов, ГСМ. В этой связи наблюдается уничтожение на Западной Украине, в Николаевской области мостов, тоннелей, чтобы прекратить поставки западного вооружения, прежде всего из США. Во многом это замедляет темпы нашего наступления. Надо сделать все, чтобы эти вооружения минимально попадали в руки ВСУшников. Вот об этом, я думаю, шла речь».