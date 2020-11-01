«Пояс нестабильности» затянется по периметру России еще туже» – прогноз

27.11.2020, Москва, Олег Кравцов

При новом президента США Джозефе Байдене Вашингтон сосредоточится на новой форме «холодной войны» с Россией в качестве главного врага.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Московском комсомольце» пишет политолог Автандил Цуладзе.

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«Почетное звание «врага Америки номер один» при Байдене будет присуждено не Китаю, а России. На этот счет сомневаться не приходится, поскольку он публично высказывался на этот счет в ходе избирательной кампании», – отмечает автор.

По его словам, на постсоветском пространстве Россия «начала терять инициативу при «нашем» Трампе, и, скорее всего, процесс ускорится при Джо Байдене».

«Затянувшийся политический кризис в Белоруссии, новый проевропейский президент Молдавии, конфликт в Нагорном Карабахе, события в Киргизии — очаги нестабильности опоясывают Россию и ставят в положение глухой обороны. Джо Байден будет активнее Дональда Трампа поддерживать прозападные круги постсоветских стран. «Пояс нестабильности» затянется по периметру России еще туже», – прогнозирует эксперт.

Он полагает, что при Байдене на Россию будет оказываться системное давление по разным направлениям.

«Трамп был сосредоточен на экономическом противостоянии с Китаем, а к «сдерживанию России» подходил спустя рукава. Для Байдена новое издание «холодной войны» с Россией — одно из ключевых направлений внешней политики», – резюмирует Цуладзе.