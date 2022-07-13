Появилась идея признать Януковича президентом Украины и денонсировать Беловежские соглашения
России нужно признать нелегитимным президентом Украины Владимира Зеленского, объявив законным представителем Виктора Януковича, как последнего всенародно избранного главу государства, и подписать с ним и с белорусским лидером Александром Лукашенко новый договор о создании союзного государства.
Об этом в эфире интернет-канала «АТО Донецк» заявил экс-депутат Госдумы РФ Александр Шерин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
«На момент избрания Януковича, гражданской войны на Украине еще не было. В избрании Зеленского не принимала участие значительная часть населения Украины, в частности Луганской и Донецкой народных республик. Поэтому считать Зеленского законно избранным президентом, за которого голосовали все граждане Украины, невозможно», – сказал политик.
«Я думаю, что можно было бы собраться трем президентам – России, Белоруссии и Украины, в лице Януковича, в Беловежской Пуще и подписать документ, который бы денонсировал соглашение от декабря 91-го года. Восстановить союзное государство в границах трех республик – Россия, Белоруссия, Украина, и уже заниматься освобождением территории Украины от нацистских оккупантов, не обращая внимания на Зеленского, не признавая его президентом», – заявил Шерин.
Александр Шерин – выпускник Рязанского института ВДВ. В 2002-м году в качестве командира парашютно-десантного взвода участвовал в боевых действиях в Чечне, где получил ранение. Шерин награжден Орденом Мужества, медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими наградами. С 2014 по 2021 годы избирался в Государственную Думу РФ от партии ЛДПР.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.