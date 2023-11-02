Появилась информация о переброске F-16 на Украину

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Американские истребители F-16, которые получит Украина, не приведут к перелому на фронте.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил главком ВСУ Валерий Залужный.

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Он говорит, что похожая ситуация была с дальнобойными ракетами.

«Эти системы были наиболее актуальны для нас в прошлом году, но они появились только в этом году. Точно так же самолеты F-16, которые должны появиться в следующем году, теперь менее полезны, отчасти потому, что Россия улучшила свою противовоздушную оборону», – сказал Залужный в интервью одному из главных рупоров антироссийской пропаганды британскому журналу «Экономист».

Он добавил, что новая версия ракеты российского комплекса С-400 может перелететь далеко за линию фронта, в частности за Днепропетровск.

А вот тг-канал проекта «Рыбарь», который создан военным аналитиком Михаилом Звинчуком, утверждает, что американские самолеты уже прибыли на Украину.

«Этой ночью из Польши на Украину въехало два грузовика, в которых находилось два разобранных американских истребителя F-16. По состоянию на 2 ноября на территорию Украины уже перевезено пять самолетов этого типа. С одной стороны, поставки американских истребителей ожидались уже давно. О согласовании передачи F-16 говорили еще летом. Но с другой стороны, страны Запада снабжали ВСУ необходимым в тех размерах, которые позволяли поддерживать конфликт», – говорится в публикации.

Отмечается, что появление F-16 «косвенно указывает на растущие проблемы украинских военно-воздушных сил в обеспечении безопасности воздушного пространства.

«Авиации противника становится всё меньше, а восполнять её больше неоткуда. И чтобы ВСУ совсем не остались без самолётов благодаря работе ВКС, ПВО и ЧФ, начались поставки F-16. А их первоочередной целью станет охота на наиболее опасные для них цели — МиГ-31 и А-50. Американские истребители могут быть оснащены различными видами ракет «воздух-воздух» серии AIM. В самой последней версии AIM-120D дальность пуска составляет 180 км. Однако несмотря на более современное оборудование и вооружение, чем на старых советских моделях, это обычная техника (из которой не нужно делать какую-то вундервафлю). Тем более, что излучение, исходящее от F-16, гораздо мощнее. И это упрощает как поиск самолётов за счёт применения самолёта ДРЛО А-50, так и их последующее огневое поражение», – считает канал Звинчука.