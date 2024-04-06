Появилась информация о продвижении ВС РФ в высотной застройке Часова Яра

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Продолжаются ожесточенные бои за Часов Яр, за восточную окраину которого удалось зацепиться российским подразделениям.

Украинские источники признают, что ситуация для ВСУ складывается неприятная, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Враг зацепился за крайние дома в Часовом Яре. «Бехи» оккупантов уже достаточно свободно курсируют по дороге, часто без сопротивления. К сожалению. На флангах самого города и рядом с ним тоже не все хорошо, скажем так. Если в частях Ивановского или Богдановки еще удается сдерживать врага более или менее, то на восточных окраинах Часика ситуация довольно патовая. Ситуация нуждается в срочных решениях, но без ущерба другим участкам. Нельзя повторять ошибки Авдоса. Восточные окраины Часика, за который уже начались бои – это еще и господствующая высота, в случае потери – скорее всего, судьба города решится достаточно быстро, и явно не в нашу пользу», – пишет украинский военкор Богдан Мирошников.

Он призывает не «разводить «зраду», а максимально помогать ВСУ.

По словам российского военного обозревателя Юрия Подоляки, всю ночь российская артиллерия и авиация всю ночь накрывали микрорайон «Канал».

«Все это было лишь прелюдией к утренним событиям, когда наши штурмовики углубились в высотную застройку микрорайона. Точной картины, что там происходить пока нет. Просто бои идут уже там и по мере появления информации, буду стараться оперативно (насколько это можно) ее выкладывать. Между тем, как уже было сказано в вечернем обзоре, противник оставил Богдановку и пока удерживает холм севернее этого н.п. Прояснилась ситуация южнее. Наши части за вчера взяли под свой контроль примерно половину балки «голубые Ступки» и бои здесь сместились в непосредственную близость к каналу «Северский Донец-Донбасс», перед которым у противника создана полоса обороны, которую с утра выносят наши ВКС», – описывает ситуацию Подоляка.

Автор отмечает, что количество сбрасываемых на Часов Яр управляемых авиабомб в сутки измеряется десятками, но до показателей во время кульминации боев за Авдеевки (порялка 100 в сутки) дело еще не дошло.

«А значит, это пока еще только прелюдия», – убежден обозреватель.

О ходе боев в своей утренней сводке пишет и тг-канал «Архангел спецназа», который ведут российские десантники.

«Штурмовые подразделения 98-й ВДД ВДВ продолжают громить врага с юго- востока и северо-востока выбивая противника в лесных массивах из укрепленных опорных пунктов, была зачистка еще одной траншеи. По городу плотно работает артиллерия и авиация НАРами С-8. Бои идут сложные, противник стягивает резервы, особенно в сторону канала», – информирует «Архангел спецназа».