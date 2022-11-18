Появилась интрига – пустит ли Лукашенко в Белоруссию «Вкусно и точка»

Место американского фастфуда «Макдональдс» должно занять белорусское предприятие.

Об этом сегодня на церемонии чествования передовиков агропромышленного заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я всегда вас призываю к тому: питайтесь, потребляйте свое, не бросайтесь на заморское. Это сегодня актуально звучит в плане того, что некоторые, особенно среди молодежи стали ахать и охать: ах, «Макдональдс» уходит. Я думаю: слава тебе, Господи, что хоть уходит.

Но только место «Макдональдса», где работают наши люди и потребляется наш товар, должны занять белорусы и никто иной. Мы сами должны делать то, что когда-то делал этот «Макдональдс», если кому-то это надо, и даже лучше.

У нас что, булочку пополам не могут разрезать и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салат? Господи, кто это потребляет, не знаю», — добавил Лукашенко.