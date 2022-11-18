Появилась интрига – пустит ли Лукашенко в Белоруссию «Вкусно и точка»

18.11.2022  17:18 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Дзен, Россия, Санкции


Место американского фастфуда «Макдональдс» должно занять белорусское предприятие.

Об этом сегодня на церемонии чествования передовиков агропромышленного заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Место американского фастфуда «Макдональдс» должно занять белорусское предприятие. Об этом сегодня на церемонии чествования...

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«Я всегда вас призываю к тому: питайтесь, потребляйте свое, не бросайтесь на заморское. Это сегодня актуально звучит в плане того, что некоторые, особенно среди молодежи стали ахать и охать: ах, «Макдональдс» уходит. Я думаю: слава тебе, Господи, что хоть уходит.

Но только место «Макдональдса», где работают наши люди и потребляется наш товар, должны занять белорусы и никто иной. Мы сами должны делать то, что когда-то делал этот «Макдональдс», если кому-то это надо, и даже лучше.

У нас что, булочку пополам не могут разрезать и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салат? Господи, кто это потребляет, не знаю», — добавил Лукашенко.

На прошлой неделе российская компания «Вкусно – и точка» сообщила, что займет в Белоруссии место уходящего «Макдоннальдса», подписав договор франчайзи c «КСБ Виктори Рестораны», управлявшей сетью из 25 точек. Ранее это произошло в России. Эксперты полагают, что решение сохранить сеть под единым брендом может говорить о желании «Макдональдс» в дальнейшем вернуться на рынок.

 

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