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25.02.2021, Москва, Максим Никифоров
 
Ближний Восток, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Сирия, США
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Появились фото строительства новой базы США в Сирии


Вооруженные силы США возводят на северо-востоке Сирии, в провинции Дейр эз-Зор, крупную военную базу.

Как пишет военный корреспондент Олег Блохин на своем канале в Telegram, в настоящее время американские регулярные силы устанавливают систему для размещения ракет средней и малой дальности возле нефтяного поля Эль-Омар.

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По информации СМИ, на новой военной базе планируется разместить зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Сообщается, что военный объект будет использоваться международной коалицией для «борьбы с террористами ИГИЛ» (ИГ, запрещено в РФ).

«Войска США начинают второй этап подготовки большой военной базы, где будут действовать войска из 77 разных стран под руководством коалиции США», — говорится в комментарии к снимкам со строительства базы в соцсетях.

Заявления Вашингтона о «борьбе с ИГ» выглядит как минимум странно, если учитывать, что российские силы при активном участии ВКС РФ, «ЧВК Вагнера» и спецназа разгромили террористическую группировку в Сирии к осени 2020 года.

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