Появились фото строительства новой базы США в Сирии

25.02.2021, Москва, Максим Никифоров

Вооруженные силы США возводят на северо-востоке Сирии, в провинции Дейр эз-Зор, крупную военную базу.

Как пишет военный корреспондент Олег Блохин на своем канале в Telegram, в настоящее время американские регулярные силы устанавливают систему для размещения ракет средней и малой дальности возле нефтяного поля Эль-Омар.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По информации СМИ, на новой военной базе планируется разместить зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Сообщается, что военный объект будет использоваться международной коалицией для «борьбы с террористами ИГИЛ» (ИГ, запрещено в РФ).

«Войска США начинают второй этап подготовки большой военной базы, где будут действовать войска из 77 разных стран под руководством коалиции США», — говорится в комментарии к снимкам со строительства базы в соцсетях.

Заявления Вашингтона о «борьбе с ИГ» выглядит как минимум странно, если учитывать, что российские силы при активном участии ВКС РФ, «ЧВК Вагнера» и спецназа разгромили террористическую группировку в Сирии к осени 2020 года.