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К убийству бывшего российского пилота Максима Кузьминова, перегнавшему вертолет на территорию Украины, причастна Россия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет газета El Pais, ссылаясь на источники в испанских спецслужбах.

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Собеседники газеты в дипломатических кругах отмечают, что если причастность российских властей подтвердится, то Испания даст «решительный ответ».

Еще одно испанское издание, El Periоdico, опубликовало фотографию поддельного паспорта на имя Игоря Шевченко, по которому Кузьминов попал на территорию страны.

В Испании предатель выдавал себя за беженца из Донбасса.

А вот американское издание The Wall Street Journal пишет, что Кузьминов проживал в испанском городе Вильяхойоса как минимум с декабря 2023 года.

В публикации приводятся слова очевидца, по словам которого, 13 февраля Кузьминов находился возле дома, затем послышались выстрелы и звук отъезжающей машины. Утверждается, что в него выстрелили пять раз (одна из пуль попала в сердце) и переехали машиной.

В вот покинувший Киев журналист Максим Равреба дает понять, что официальной версии по Кузьминову не верит.

«Я изначально писал, что ликвидация предателя – это не тема. Это инфошум. Тема другая и куда более важная. УКРАИНА ПРЕДАЛА ПРЕДАТЕЛЯ», – пишет Равреба в своем тг-канале.