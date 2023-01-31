Появились подробности угона российским командиром польского танка с поля боя

Командир российского танкового взвода с позывным «Суетолог» сумел доставить на свои позиции украинскую бронемашину на Запорожском направлении.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», он рассказал в интервью «Аргументам и фактам».

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Речь шла о польской модификации советского танка Т-72А, поставленного ВСУ.

«Подъехал к нашим рубежам. Обзор у танка маленький, и его, по-видимому, никто не корректировал. Просто ему поставили задачу поехать туда-то и нанести там огневое поражение. Командир танка вылез, чтоб оценить обстановку и направился в лесополку. Но перепутал — и зашел к нашим. Они его и взяли. А танк остался.

Механик и наводчик вскоре смекнули, что командир не туда пошел, вылезли — и побежали к своим. А те приняли их за наших солдат — и уничтожили огнем из стрелкового оружия. От плененного командира танка мы уже знали о том, что на машине потекла трансмиссия, она не запустится и не уедет, и мы там останемся. Принял решение взять с собой еще один танк и тросы, чтобы его тянуть.

Под прикрытием огня артиллерии подползли с саперами к танку, посмотрели, что мин нет. Я в механку залез, «сюрпризов» там тоже не нашел», – вспоминает «Суетолог».