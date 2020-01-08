Появилось фото и видео с места крушения украинского самолёта

08.01.2020, Москва, Михаил Рябов

МЧС Ирана заявляет, что нет никаких шансов, чтобы кто-то выжил из 167 человек, находившихся на борту потерпевшего крушение при вылете из Тегерана самолета «Украинских международных авиалиний».

Спасатели проводят работы на месте падения борта, продолжается тушение обломков.

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«С учетом того, что часть обломков фактически валяется в жилой застройке, вполне возможно, что жертвы могли быть и на земле, как во время падения, так и последующего взрыва», – отмечает военный эксперт Борис Рожин.

Он также обратил внимание, что в СМИ уже появились версии о том, что самолет был сбит по ошибке ПВО Ирана. В частности, об этом сообщает агентство «Аль-Хадат».

Версия об уничтожении лайнера появилась и в европейских СМИ. «Немецкие СМИ пишут о возможности случайного попадания ракеты в украинский лайнер. В частности такое предположение высказал Шпигель», – рассказал живущий в Германии политолог Александр Сосновский.