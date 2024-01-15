Появилось фото якобы одного из двух подбитых над Азовским морем самолётов

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Российские официальные источники до сих пор не дали подробных комментариев по поводу распространяемых Украиной сведений об уничтожении вчера вечером двух боевых самолётов над Азовским морем.

Политолог Сергей Марков опасается, что ВСУ начали применять новое НАТОвское оружие:

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«Верить, конечно, укроСМИ нельзя. Подождём заявления Минобороны России – они скажут всю правду. Неторопливо правда. Но за этим сообщением о двойном ударе что-то есть. Что? Такими образом, видимо, делается анонс применения ВСУ нового типа оружия. Это или какие-то новые переданные ВСУ западные ракеты. Или даже, возможно, начало боевого применения самолётов Ф-16 с как раз нового типа ракетами. Что это было?».

Неофициально считающийся близким к погранслужбе канал «Два майора» подтверждает крушение только одного борта – дефицитного разведчика А-50, а вот экипажу Ил-22, несмотря на повреждения, удалось посадить машину (В Сети уже распространяются снимки, которые выдаются за фото именно этого приземлившегося в Анапе самолёта). По сведениям «Двух майоров», ЧП произошло в результате так называемого «дружественного огня».

«Ночью над Азовским морем был подбит наш воздушный командный пункт Ил-22м, борт сел, несколько членов экипажа ранены. В том же районе сообщают о сбитом самолете дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Предварительной причиной стал дружественный огонь. Причины возможной несработки системы «свой-чужой» неизвестны… Хохлам скажем, пусть не радуются. В России самолёты строят, а не выпрашивают старьё. И всё, что построят уже в этом году, будет бомбить Украину», – пишет источник.

«Сбить А-50У и подбить Ил-22 могли и сами. Война есть война. Однако, вопрос: кто был в летающем командном пункте Ил-22 СУРТ (самолет управления и ретрансляции), если это был он? Напомню, что во время мятежа Вагнеров они сбили аналогичный самолет», – замечает политолог Марат Баширов.

Единственным официальным лицом, которое прокомментировало ЧП, стал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он заявил об отсутствии сведений, что ВСУ сбили какие-либо российские самолёты накануне. Исходя из этого, если удар по бортам действительно имел место, то пропаганда Киева пытается выдать это за свой успех.

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев считает, что на фоне украинской дезинформации общественности следовало честно сообщить о случившемся.

«Бывают ситуации, когда информацию должны давать уполномоченные на это лица. Мне кажется, это именно такой случай. Это будет правильно. Надеюсь, это понимают и там, где принимаются решения».

Военкор Роман Сапоньков указывает, что замолчать инцидент вряд ли удастся.

«По поводу фото повреждённого Ил-22, напомню ещё раз, в информационной эре любое резонансное событие всплывёт. Это не 80-е года 20 века. Любая информация утечёт».

Обозреватель Александр Зимовский вообще требует показательного наказания виновных, поскольку, по его мнению, иначе подобные ошибки могут повторяться.

«Снова будут взрываться боевые корабли в портах, будут гореть от «дружественного огня» А-50/Ил-22 в воздухе, и танки/БМП будут гореть и гореть; и гореть они будут всё там же, на одном и том же пятаке у незнакомого посёлка на безымянной высоте, по мере поступления», – пишет Зимовский в своем канале.