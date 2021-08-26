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26.08.2021 17:29 (Мск), Киев, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Дзен, Украина
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Появилось скандальное фото с парада по случаю Дня незалежности

Новости УкраиныПользователи социальных сетей распространяют снимок, сделанный перед началом прошедшего 24 августа в Киеве военного...

Пользователи социальных сетей распространяют снимок, сделанный перед началом прошедшего 24 августа в Киеве военного парада по случаю так называемого «дня независимости Украины».

На фото запечатлен момент, когда сотрудник охраны проверяет металлоискателем выстроенных для парада украинских солдат. Очевидно, это связано с мерами безопасности Владимира Зеленского.

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«Зеленский и его власть боятся даже своих «героев ВСУ». Это показывает наглядно, что в Украине всё, что хочешь может произойти. Не исключаю, что армия и «атошникик», и все остальные беспредельщики, которые убивали на Донбассе мирных граждан, могут пойти и против собственной власти. Поэтому им только и надо опасаться. Вот они и тщательно проверяли всех, чтобы, упаси Господи, не произошёл какой-то теракт, или не взорвали самого Зеленского. Но рано или поздно это всё может произойти», – объяснил «ПолитНавигатору» экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

 

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