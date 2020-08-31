Появилось видео, как Венедиктов продается за конверт с долларами
В Сети опубликован короткий отрывок из фильма «Шугалей-2», в котором Алексей Венедиктов берет взятку у прозападного оппозиционера. Конверт с долларами представляет собой плату за предоставляемые главредом радиостанции «Эхо Москвы» услуги.
Роль исполняет актер. Сюжет картины полностью повторяет реальность, в которой главред радиостанции регулярно получает вознаграждения от представителей прозападной оппозиции.
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В кадре персонаж Венедиктова получает вознаграждение, при этом самодовольно усмехается и говорит, что сам себе хозяин, а деньги берет, руководствуясь собственными принципами. Любой труд должен быть оплачен, считает Венедиктов.
После короткой перепалки оппозиционер оставляет главреда одного, и тот удовлетворенно пересчитывает полученные деньги.
Фильм «Шугалей-2» продолжает историю российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфпана, попавших в плен к террористам во время командировки в Ливию. Стоит отметить, что картина основана на реальных событиях.
Первый фильм о Шугалее вышел еще в мае и вызвал широкий общественный резонанс. Сиквел ожидается 6 сентября.
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