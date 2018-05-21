21.05.2018, Донецк, Владимир Гладков
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Вооруженные силы, Донбасс, Украина

Появилось видео ответки ВС ДНР за комбрига «Мамая»


Армия ВС ДНР в отместку за гибель командира бригады «Пятнашка» Олега Мамиева нанесла удар по позициям противника.

Видеоролик разместил на своей странице в «Facebook» советник главы ДНР Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На ролике, обозначенном как «Ясиноватая, 20 мая», запечатлены кадры огневого подавления противника.

В комментарии под сообщением Казаков намекнул, что это логическое продолжение его предыдущих постов.

«Мамай, спи спокойно, брат. Мы сделали, как обещали. Свидомые, начинайте считать: 200, 300… и транспорт дополнительный пришлите», – написал ранее Казаков.

Также 19 мая в сообщении об объявлении траура, в связи с трагической гибелью Мамиева, советник главы ДНР предупреждал: «Наши военные «попрощаются» с Мамаем по-своему. Следите за сводками».

 

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