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Появилось видео последствий падения огромного метеорита в Хабаровском крае
Упавший несколько дней назад в Хабаровском крае метеорит снёс вершину сопки, в результате чего произошло обрушение скалы, а русло протекавшей рядом реки Бурея оказалось перекрыто.
Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Судя по всему, метеорит был громадный, если он смог засыпать русло реки на 40 метров. Сейчас к месту выдвинулись две группы: одна из Верхнебуреинского района, другая из Амурской области. У них есть спутниковый телефон и дозиметры для определения уровня радиации. На Бурейской ГЭС несколько дней отмечали, что снизился приток в водохранилище, но не могли определить причины. В случае, если завал на реке даст подъём воды и это будет грозить подтоплением посёлков, объявим режим ЧС», – заявил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов.
По предварительным данным, русло Буреи оказалось засыпано в нескольких километрах выше от устья реки Тырма, в 70 км от ближайшего населенного пункта – посёлка Чекунда.
Сообщается, что о происшествии доложено главе МЧС, к оценке обстановки привлечены космические спутники.
Метки: Метеорит, Хабаровский край
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