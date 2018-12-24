Появилось видео последствий падения огромного метеорита в Хабаровском крае

24.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Упавший несколько дней назад в Хабаровском крае метеорит снёс вершину сопки, в результате чего произошло обрушение скалы, а русло протекавшей рядом реки Бурея оказалось перекрыто.

Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Судя по всему, метеорит был громадный, если он смог засыпать русло реки на 40 метров. Сейчас к месту выдвинулись две группы: одна из Верхнебуреинского района, другая из Амурской области. У них есть спутниковый телефон и дозиметры для определения уровня радиации. На Бурейской ГЭС несколько дней отмечали, что снизился приток в водохранилище, но не могли определить причины. В случае, если завал на реке даст подъём воды и это будет грозить подтоплением посёлков, объявим режим ЧС», – заявил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов.

По предварительным данным, русло Буреи оказалось засыпано в нескольких километрах выше от устья реки Тырма, в 70 км от ближайшего населенного пункта – посёлка Чекунда.

Сообщается, что о происшествии доложено главе МЧС, к оценке обстановки привлечены космические спутники.