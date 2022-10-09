Появилось видео расправ в городе, откуда «перегруппировалась» российская армия

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Новости Украины

Один из лидеров политического крыла террористической группировки «Азов» «Национальный корпус» Евгений Жорин, хваставшийся в мае убийством шести человек по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами России, опубликовал новое видео – на этот раз с убитыми пророссийскими жителями Купянска в Харьковской области, откуда в конце лета отступила российская армия (согласно официальному сообщению Минобороны РФ – «перегруппировалась»).

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Бывший начальник полиции Энергодара Алексей Селиванов полагает, что на видео – женщины-учителя, обвиненные нацистами в работе по российской программе.

«Метаданные видео говорят о том, что оно записано на телефон Жорина прямо перед тем, как выложено. То есть, украинцы замучили женщин из Купянска – учительниц», – считает Селиванов.

Член Совета по правам человека Марина Ахмедова полагает, что вина в смерти мирных жителей лежит не только на украинских нацистах, но и на тех, кто не смог обеспечить защиту Купянска, обещая, что «Россия здесь навсегда».

«Нет, я не буду говорить – вот поглядите какие они в очередной раз звери. Больше всего виноваты мы сами – ушедшие и бросившие своих людей. А теперь нам остаётся смотреть на это. Это те же самые кадры Великой Отечественной, только с цвете».

Военный эксперт Владимир Орлов уточнил, что, по его сведениям, аналогичные расправы уже осуществлены нацистами и на севере Херсонской области, откуда также отступила российская армия.

«По поводу Малой Александровки на Херсонском направлении, есть все основания полагать, что там нацистские формирования киевского проамериканского режима учинили расправу над теми жителями, которых заподозрили, как они выражаются, в «сотрудничестве с российскими оккупационными властями». Есть сведения, что там украинскими нацистами было расстреляно порядка 30 человек. Полагаю, что подобное происходило и в других населенных пунктах».

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев напоминает, что за преступную сдачу Харьковской области до сих пор публично не взял ответственность и не наказан ни один чиновник, ответственный за ход СВО.

«Чудовищная цена передислокаций нашей армии, в результате которых мы оставляем наше население на расправу зверям. Я ещё раз хочу поднять тему ответственности за бездарность, глупость, коррупцию. Мне кажется, что если бы за все эти вещи спрашивали по-настоящему, может так бы и не цеплялись за кресла. Уверен, без ответственности за свои поступки и решения лиц, принимающих решения, мы победить не сможем», – комментирует Царёв.

А телеведущий Андрей Медведев проводит параллели с Первой мировой.

«Видео из Купянска обязан запомнить каждый из нас, даже если трудно и не хочется. Это русские люди, которых нацистская отбитая бандеровская мразь убила за то, что они нам поверили, и нашли в себе смелость встать рядом с нами. Говорить на русском, учить на русском, быть частью русского мира. В 1915 году, в Первую мировую, русская армия отступала. Такое бывает на войне. Великое отступление, так это назвали современники. Русская армия забрала с собой шесть миллионов человек! Шесть миллионов беженцев ушли обозами в большую Россию. Тогда, кстати, Львов перестал был русским городом, а Галиция русской землей. Русские/русины ушли. Те из них, кто стали называть себя украинцами, остались… Помнить о русских, которых оставили, это теперь наша вечная ноша. Помнить нужно и о том, что нет у нас нынче генерала вроде Сергея Леонидовича Маркова, что в 1915 держал переправу, пока последняя повозка не прошла. Все вопросы слишком очевидны, чтобы дополнительно их задавать».