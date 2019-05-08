Появилось видео с ночными поджигателями мемориала жертвам одесской трагедии 2 мая

08.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Одесский “Центр-077” на своем ютуб-канале опубликовал видео, на котором зафиксированы неопознанные молодые люди, которые в ночь с 6 на 7 мая поджигают импровизированный мемориал у одесского дома профсоюзов, передает корреспондент ПолитНавигатора.



“Трое “мирно гуляющих” парней, которые вы увидите в начале ролика – вовсе не любители прогулок и видов ночной Одессы. Это трое поджигателей в прямом смысле этого слова. Чёткие, слаженные действия исполнителей этого кощунства красноречиво говорят о хорошо продуманном, спланированном преступлении. Время: ночь с 06 на 07.05.2019 года. Место действия: Куликово поле, “Дом профсоюзов”, главный вход в здание, который одесситы использовали как место возложения цветов в память о погибших 2 мая 2014 года.

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На видео видно, как трое молодых людей, следуют к “Дому профсоюзов”, предварительно обследуют окрестности здания на предмет нежелательных свидетелей готовящегося действа. Затем, примерно в 02:30 ночи, все трое, поочерёдно, от правого угла здания проходят мимо места, где разложены цветы, записки с именами погибших, фото жертв трагедии. Первый проводит окончательную разведку, второй – обливает участок горючей жидкостью, и, наконец, третий поджигает облитое место. Затем так же спокойно как пришли – уходят с места преступления, садятся в заранее подготовленное такси и уезжают. Камеры наблюдения зафиксировали и место высадки”, – говорится в аннотауии к видеоролику.

“Центр-077” призвал правоохранительные органы к расследованию инцидента.