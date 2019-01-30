Появился кандидат в президенты Украины, признавший, что войну в Донбассе развязал Киев

30.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Необходимо вывести украинские войска из Донбасса и перейти к прямым переговорам с представителями ЛДНР с предложением предоставления мятежным территориям широкой автономии в составе федеративной Украины.

Об этом в эфире канала «PolitWera» заявил выдвинувший свою кандидатуру на пост президента Украины глава Компартии Украины Пётр Симоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все требуют прекратить войну на Донбассе, и мы чётко заявили, что мы решаем вопрос мира, но мы будем решать его не в Вашингтоне и не в Москве, а в Киеве. Прежде всего, через мирные переговоры с представителями Донецкой и Луганской области, через конкретную программу предложений, которую я уже сформировал.

Это, действительно, изменения в Конституции, федерализация Украины и широкая автономия для Донецкой и Луганской областей. Чтобы они поверили, что мы с доверием идём к ним, мы снимаем противоречия, которыми Киев сегодня развязал эту войну, диктуя, как относиться к языку, к культуре, к вере, к традициям, к Великой Отечественной войне”, – сказал лидер КПУ.

По его словам, нужен политический диалог со всеми областями, каждая их которых должна сформулировать предложения по изменению Конституции по вопросам децентрализации.

Также политик обещает, что в случае свое избрания президентом объявит о досрочных выборах и распустит парламент, если тот не захочет вносить изменения в Конституцию.

“Но я при этом отведу все войска в места их дислокаций до событий 2014 года и обязательно буду далее осуществлять уже полную проработку и подготовку необходимых изменений в Конституцию», – добавил Симоненко.

Отметим, что лидер КПУ подал документы в ЦИК для регистрации его кандидатом в президенты Украины в качестве выдвиженца от Компартии. Но с высокой степенью вероятности ЦИК откажет в регистрации, поскольку на Украине действует одиозный закон о декоммунизации, согласно которому в стране не имеют права функционировать партии, в названии которых фигурирует слово “коммунистическая”. В такоем случае у Симоненко будет возможность попытаться зарегистрироваться в качестве самовыдвиженца.

При этом формально КПУ не запрещена, поскольку соответствующий судебный запрет не вступил в законную силу, а дело зависло в апелляции. Суд вышестоящей инстанции принял решение прекратить рассмотрение дела по сути до принятия Конституционным судом решения о декоммунизационном законе.