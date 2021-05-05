Появится ли американская военная база в Казахстане?

05.05.2021, Москва, Айнур Курманов

С первого взгляда такая вероятность появления военной базы Пентагона в Казахстане кажется невозможной, но в быстро изменяющейся действительности могут происходить самые невероятные метаморфозы. И подтверждением тому является углубление военного сотрудничества между Нур-Султаном и Вашингтоном.

Начавшийся процесс вывода воск США и НАТО из Афганистана никого не должен обманывать, так как Вашингтон вовсе не собирается уходить из региона, и сейчас он пытается использовать новые открывшиеся возможности для геополитических маневров. Под видом продолжения борьбы с исламистскими террористическими группировками, которые изначально были созданы американскими спецслужбами, Пентагон намеревается вновь заполучить военные базы в бывших советских среднеазиатских республиках для сохранения своего присутствия и для выдавливания России и Китая.

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И об этом открыто пишет американское издание The New York Times, которое ссылается на свои источники в Пентагоне. Янки и их союзники по альянсу намереваются передислоцировать часть выводимых войск и в особенности ударную авиацию в Таджикистан, Казахстан или Узбекистан. Якобы это все делается ради того, чтобы не повторять отрицательный опыт Ирака, когда тут же после вывода американских войск был образован ИГИЛ.

Таким образом среднеазиатские республики НАТО хочет одарить своим присутствием именно для их же блага, то есть для «защиты». И это не пустые слова, так как действительно такие переговоры активно ведутся. Так, Госсекретарь США Энтони Блинкен 22 апреля провел телефонные переговоры с министрами иностранных дел Узбекистана и Казахстана — Абдулазизом Камиловым и Мухтаром Тилеуберди и пообещал им защиту Штатами «суверенитета, территориальной целостности и независимости» республик.

Гипотетическая возможность появления такой новой базы или серии баз не исключена в связи с наращиванием сотрудничества, которое уже два десятка лет успешно развивается между Североатлантическим альянсом и руководством того же Таджикистана, Казахстана и Узбекистана. Эти республики с 1997 года находятся в Совете евроатлантического партнерства, а на территории Узбекистана, Киргизии и Таджикистана уже размещались в разное время подобные базы.

В частности военные силы США с 2001 года были размещены на базе Ханабад в Узбекистане, в аэропорту «Манас» Бишкека в Киргизии и на короткий промежуток времени на аэродроме в Кулябе. Члены альянса также себя вольготно себя чувствовали в момент оккупации Афганистана в Центральной Азии. Так, войска ФРГ базировались недалеко от Термеза в Узбекистане, а французские военные использовали аэродром недалеко от столицы Таджикистана Душанбе.

Сейчас же ситуация для янки осложняется тем, что Нур-Султан формально входит в состав ОДКБ, как и Душанбе, а Ташкент после кровавых событий в Андижане в 2005 году выдворил американские войска со своей территории. Но Вашингтон всерьез надеется переломить ситуацию и вернуться к положению начала нулевых, когда все республики благосклонно предоставляли свою территорию для размещения военных и полувоенных организаций Пентагона и НАТО.

Правда, на руководство Узбекистана и Таджикистана действия американцев, оставляющих на произвол судьбы марионеточное правительство в Кабуле, которое не продержится самостоятельно какое-то продолжительное время, произвело удручающее впечатление. Скопление на севере Афганистана отрядов «Джундаллы», «Исламского государства Ирака и Леванта — Хорасан» (ИГХ), являющегося филиалом террористической организации «Исламское государство», и множества других групп также действует раздражающе на правящие элиты бывших советских среднеазиатских республик, потерявших веру в эффективность американского оружия.

Похоже, что Ташкент и Душанбе сейчас больше доверилось именно России, как гаранту обеспечения безопасности в регионе, а недавний визит в эти столицы российского министра обороны Сергея Шойгу привел к тому, что данные республики примкнули к «антитеррористическому фронту» уже под эгидой Москвы. Это резко сузило возможности Белого дома по продавливанию собственного проекта по размещению части выводимых войск и ударной авиации в Таджикистане и Узбекистане.

Особенно нереальным сейчас кажется появление такой базы и логистической структуры Пентагона в Таджикистане, где дислоцирована 201-я российская военная база, которая за год проводит около 100 учений. Плюс на президента Эмомали Рахмона оказывает мощное влияние Пекин, который попросту не допустит создания военного форпоста США в данной республике. Не надо также забывать, что Москва и Душанбе выстраивают единую систему ПВО.

Поэтому Вашингтон будет стараться склонять к взаимодействию в этом вопросе Нур-Султан (Целиноград) и Ташкент. И похоже, что именно руководство Казахстана оказалось намного ближе к осуществлению данных планов. Не надо забывать, что военное и военно-техническое сотрудничество РК с США и НАТО активно развивается несмотря на членство в ОДКБ.

Так, уже семь лет как казахстанские военные работают по программе оперативной совместимости Североатлантического альянса, что дает им возможность быстро переориентироваться на взаимодействие с Пентагоном.

Ведь не случайно в период пандемии в июле этого года в Казахстане пройдут совместные учения «Степной орел» с участием войск США, Великобритании и Канады, а также Узбекистана, Индии и Турции. Естественно, что военных из России и Китая на этот «праздник» не пригласили и не приглашали ранее. В республике давно действует сеть учебных центров по подготовке офицерского состава по стандартам НАТО, а недавно власти страны закупили американские разведывательные самолеты King Air B300ER Scorpion для ведения слежки за соседями.

В Казахстане уже есть военные и полувоенные организации Пентагона и НАТО, как например, военно-биологическая лаборатория в Алматы, центр по подготовке групп по охране атомных объектов в Усть-Каменогорске, сертифицированный центр по подготовке командного состава «Казцент» в Караганде, соответствующие учебные службы при Академии пограничной службы КНБ и другие. То есть уже существует необходимая основа в виде советников, преподавательского состава и оборудования, а самое главное есть налаженные транспортные маршруты способные питать будущую американскую военную базу в Казахстане всем необходимым.

Так, недавний материал американского радио Азаттык («Свобода») явно противоречит высказываниям МИДа и первых лиц Казахстана, что территория страны не используется для переброски оружия и боеприпасов, а по маршруту в Афганистан через порты Курык и Актау на Каспии транспортируются исключительно нелетальные грузы. Более того, этот маршрут по переброске боевой техники будет существовать и после вывода войск США и НАТО из Афганистана.

«В 2008 году, в условиях того, что отношения между США и Пакистаном становились всё более напряженными, Вашингтон и их союзники создали «Северную распределительную сеть» (СРС), доставляющую грузы из Европы через Россию и Центральную Азию для Международных сил содействия безопасности в Афганистане. Но СРС продолжает функционировать, доставляя грузы через Грузию и Азербайджан, через Каспийское море в Казахстан и далее в Узбекистан и Афганистан. Сеть не только доставляет грузы в Афганистан, но и является основным маршрутом для вывоза иностранной военной техники из Афганистана после того, как почти десять лет назад началось сокращение военного присутствия», – указывают журналисты издания.

СРС будет по-прежнему использоваться иностранными войсками, поскольку они продолжают вывод войск, который должен быть завершен 11 сентября, и, предположительно, будет доставлять другие грузы в Афганистан для поддержки нынешнего правительства, пока оно находится у власти. Но в тоже время сеть может быть с легкостью переориентирована на поддержку американского контингента войск и ударной авиации на территории Казахстана или Узбекистана.

Правда, есть и проблемы, так как с территории Казахстана до Афганистана около пятисот километров, но в случае предоставления свободного неба со стороны Узбекистана данная проблема решается. Самым удачным для США будет если под размещение войск подпишется еще и Ташкент, тогда ось Казахстана и Узбекистана станет надежным хребтом для развертывания и дальнейшего наращивания сил Пентагона и НАТО в регионе.

Но правящим элитам в Нур-Султане и Ташкенте надо наконец понять и усвоить, что нынешняя международная политическая ситуация в корне отличается от ситуации начала нулевых, когда янки громили Талибан и оккупировали Афганистан. Теперь потенциальными противниками для Вашингтона являются Москва и Пекин, а не моджахеды, прячущиеся в горах и являющиеся инструментом по дестабилизации Центральной Азии.

Появление такой базы или сети баз никакого отношения к установлению мира и к борьбе с террористами иметь не будет, так как всецело ориентировано на сохранение американского военного присутствия и для борьбы с Россией и Китаем с целью расширения зоны управляемого хаоса в регионе. Это приведет к превращению его в еще один очаг возможных боевых действий в будущем, так как ни Тегеран, ни Москва, ни Пекин не будут мириться с тем, что у их границ появятся новые базы.

Тем более, надо осознавать, что переучивание на стандарты НАТО и получение специального оборудования означает подготовку основы по переходу армии Казахстана в другой военно-политический блок. Этот курс последовательно и сознательно проводится Нур-Султаном и противоречит всем союзническим обязательствам в рамках ОДКБ. Рано или поздно такой разрыв может произойти с далеко идущими последствиями для республики и соседних стран, и это в итоге печально отразится на судьбе народов Центральной Азии, втягиваемых в авантюристические игры.