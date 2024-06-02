Появление Андрея Белоусова в Алма-Ате вызвало страх в правящей элите Казахстана

После визита Владимира Путина в Ташкент и приезда нового главы российского военного ведомства Андрея Белоусова в Алма-Ату произошла интересная метаморфоза.

Она связана с тем, что Касым-Жомарт Токаев вдруг отказался 31 мая от традиционного возложения венков у мемориала «невинно убиенных» кровожадным Сталиным, а сам неожиданно отправился с рабочим визитом в бывшую южную столицу.

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В самой Алма-Ате всё же состоялось дежурное возложение венков с участием мэра Ерболата Досаева, но никого из первых лиц на этой церемонии также не оказалось. Хотя ранее было анонсировано, что в памятных мероприятиях в Казахстане по случаю репрессий и «голодомора» 30-х годов в Спасске примет участие западная делегация во главе с Европейским комиссаром по сельскому хозяйству Янушем Войцеховским в ходе своей миссии высокого уровня в Казахстане вместе с послом Европейского союза Кестутисом Янкаускасом.

Памятное мероприятие 31 мая в Алма-Ате без первых лиц РК

Европейский комиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский

Вполне вероятно, что они и возложили венки, но почему-то вся официальная государственная, да и не государственная, пресса об этом промолчала, не сказав ни слова. И это уже явно не случайность, а важный показатель того, что в Акорде (администрации Токаева) в последний момент решили не выпячивать мероприятия с участием президента и европейских эмиссаров, что ранее было просто невероятно и немыслимо.

В итоге Токаев ограничился лишь дежурными фразами о важности помнить «жертв политических репрессий».

«Наше государство уделяет значительное внимание восстановлению исторической справедливости в отношении невинно пострадавших от репрессий, скрупулезному и объективному изучению мрачных страниц истории», – отметил он.

Пресс-служба администрации президента еще напомнила всем о том, что в прошлом году созданная президентом Госкомиссия по окончательной реабилитации оправдала 311 тысяч человек, правда не упомянув, что в их составе были в основном обычные уголовники и бандиты, а также оказались басмачи, террористы, участники Туркестанского легиона вермахта и другие коллаборационисты, которые теперь стали «героями» национально-освободительной борьбы против сталинской диктатуры.

При этом сам президент поспешил в Алма-Ату, где в это время находился Андрей Белоусов, принявший участие в заседании министров обороны стран ОДКБ. Правда, Токаев в это время рассматривал новый терминал аэропорта, построенного турками, взамен разрушенного старого, встречался с учёными и с экоактивистами. В общем, создавал видимость бурной деятельности, хотя наверняка взгляд его был прикован именно к высокому гостю из Москвы.

Срочный приезд Токаева из Астаны в Алма-Ату

А в это время Андрей Белоусов, возложивший венок героям ВОВ в парке имени 28-ми гвардейцев-панфиловцев в Алма-Ате, фактически предупредил своих коллег, а через них и руководство Казахстана, о пагубности заигрывания с Западом и с Турцией в ситуации, когда НАТО через Кавказ, читай через Азербайджан, стремится приобрести выход к Каспийскому морю, что даёт им прямой доступ уже к среднеазиатскому региону.

«Отдельные страны Североатлантического альянса стремятся укрепить свои позиции на Кавказе, тем самым получить доступ к ресурсам Каспия и прямой выход в Центральную Азию», – отметил Белоусов в своей речи, явно намекая на Анкару и Лондон.

При этом он подчеркнул, что политика Североатлантического Альянса и Европейского Союза, направленная на противодействие России, в итоге усиливает напряжённость и в самой Центральной Азии, создавая угрозу всем странам-членам ОДКБ.

И это напоминание было важным и своевременным, так как уже в июле 2024 года пять государств Центральной Азии – Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан – проведут масштабные совместные военные учения под названием «Бірлестік-2024» («Объединение»). Примечательно, что учения будут проходить в Казахстане на полигоне «Оймаша» вблизи Актау и на мысе Токмак в акватории Каспийского моря.

Интересно, что на эти региональные учения, которые фактически будут проходить при негласном участии Турции, не пригласили ни Россию и ни Иран, хотя одной из целей является обеспечение безопасности транспортных коридоров, то есть того самого Транскаспийского маршрута по транспортировке на мировые рынки американскими, европейскими и британскими корпорациями добываемых ресурсов Казахстана и Средней Азии. Сами догадайтесь против кого могут вообще проводиться подобные учения.

Видимо после этих жёстких слов сам формат этих учений будет изменён и наверняка уже пройдёт под контролем Москвы.

В связи с этим Андрей Белоусов акцентировал внимание министров обороны на опасность, которая на самом деле по-прежнему исходит для них с юга, а именно из Афганистана, где как раз при участии западных спецслужб и плодятся в геометрической прогрессии радикальные исламистские группировки.

Как мы знаем, именно они представляют реальную угрозу для Астаны, Бишкека и Душанбе, и никакая Анкара и её мифическая армия «Турана» не обеспечит правящим элитам региона настоящую защиту. Тем самым он в очередной раз напомнил собравшимся, что в реальности только Москва обеспечивает своим «союзникам» настоящий военный зонтик.

Новый министр обороны РФ дал также всем чёткий сигнал о том, что российская армия активно продвигается и обязательно достигнет всех своих целей СВО на Украине, рассказав кратко о последних успехах в Харьковской области. Подобный посыл был также не лишним, так как продемонстрировал главам военных ведомств стран ОДКБ и их руководителям решимость Москвы довести начатое.

В итоге было принято решение развивать совместно единую систему противовоздушной обороны (ПВО) с активным участием уже казахстанских вооружённых сил. Для этих целей будет поставляться современная техника, обучаться офицерские кадры. А на юге будет осуществляться целевая программа по укреплению таджикско-афганской границы. То есть были достигнуты рабочие соглашения по дальнейшему взаимодействию в рамках оборонительного альянса.

На самом деле эта встреча в Алма-Ате имеет очень важное значение и последствия. Ведь как видим, ожидания тех, кто рассчитывал, что после фактической приостановки членства Армении в оборонительном объединении – ОДКБ быстро развалится… не оправдались. Наоборот, визит и жесткая позиция Андрея Белоусова оказали некоторое отрезвляющее воздействие, в первую очередь, на казахстанскую верхушку.

Многим стало очевидно, что приехал в бывшую южную столицу РК не просто новый министр обороны, а один из ведущих государственных деятелей России, наделённый полномочиями предупреждать и объяснять. Его слова тем более были внушительными, так как в этот раз он представлял вовсе не внешнеполитическое ведомство и изъяснялся не витиеватым языком дипломатов.

И в нынешней напряжённой ситуации его доводы были более чем тяжеловесными и единственно вразумительными. Фактически само его появление демонстрировало то, что Москва не допустит появления Украины 2.0 в своём «подбрюшье».

Именно этим и объясняется такая перемена в поведении Касым-Жомарта Токаева и всей камарильи в Астане, где видимо, всерьёз перепугались как заявлений Владимира Путина в Ташкенте, так и этого приезда Андрея Белоусова.

Правда, никаких иллюзий по итогам визита питать не стоит, так как пока это только мимикрия или осторожная реакция со стороны Акорды, где решили несколько сбавить обороты и не раздражать представителя главы России совместными венками с делегацией ЕС по поводу «многомиллионных жертв геноцида и голодомора».

Можно даже прийти к выводу, что в администрации президента сложилась ситуация неопределённости, когда в атмосфере страха не была выбрана еще линия поведения – и на первых порах решили разыграть сцену бурной деятельности Токаева в бывшей столице именно тогда, когда там с двухдневным визитом находился министр обороны РФ.

Но то, что удалось достичь этим приездом и жестким поведением такого эффекта – уже серьезная удача. По сути, это единственно правильная на сегодняшний момент тактика, так как прежние попытки Кремля по-хорошему объяснить и предложить взаимовыгодные варианты неизменно расценивались в Акорде как признак слабости и нерешительности. А в Азии, как мы знаем, ценят только силу.

Конечно, политика тотальной декоммунизации и дерусификации после отъезда главы российского военного ведомства будет продолжена в Казахстане, как и будет продолжено военно-политическое сотрудничество с Турцией и странами НАТО, но эти темпы могут быть сейчас значительно снижены особенно на фоне неудач Украины на фронте и перспектив разрастания войны.

Самое главное тут то, что недвусмысленное предупреждение Астане было дано. Теперь многое будет зависеть от решения правящей группы во главе с Токаевым, становиться ли новой Арменией, новой Украиной или нет.