Появление Сергея Рулёва вызвало переполох на суде над «правой рукой» Ходорковского

22.09.2020, Москва, Сергей Рулёв

Настоящий переполох в стане либералов вызвало появление в понедельник блогера и репортёра Сергея Рулёва на суде над Андреем Пивоваровым, главой фонда «Открытая Россия» беглого олигарха Михаила Ходорковского. Пивоваров пытался оспорить свой 10-дневный арест за участие в несанкционированном митинге в Москве минувшим летом.

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«В своем фейсбуке накануне Пивоваров зазывал группу поддержки на заседание суда: «Буду рад всех видеть!» – написал он. Но, как оказалось, слукавил подкаблучник некогда всемогущего Михаила Ходарковского.

Моему появлению вовсе не обрадовался подневольный голубок. А ведь мы – старые знакомые. С Сергеем Рулёвым «открыточник» знаком ещё с января 2019 года – по встрече в Ростовском областном суде на рассмотрении апелляции его подчинённой – «открыточницы» Анастасии Шевченко. Тогда Пивоварову удалось ускользнуть из цепких рук репортёра-блогера, спрятавшись за спины судебных приставов.

И сегодняшняя встреча уже для опытного посидельца не представляла ничего радостного. Увидев меня, он начал истерично повторять, как «Господи, спаси и сохрани!», мем времен киевского майдана: «Топаз, дай команду!». Он повторял это как заклинание, как только я приближался к нему с работающей камерой», – рассказал Рулёв.

По его словам, «в суд Пивоварова доставили весёлым, но голодным». В итоге перед заседанием в коридоре второго этажа его стала откармливать сподвижница – Татьяна Усманова.

«Она, услышав, что в зал суда приглашают и прессу, истерически завопила, указывая на меня: «Нет, это не пресса, это провокатор, не пресса!» – со смехом рассказал Рулёв.

Он отметил, что поддержать Пивоварова пришло всего четверо представителей «Открытки», а после оглашения постановления к ним примкнул координатор Александр Соловьёв.

Самым запоминающимся был адвокат «Открытки» юрист Олег Елисеев – в глаза бросились оригинальные запонки его рубашки, выполненные в виде звезды Давида (см. видео).

Суд длился не более полутора часов, хотя в совещательной комнате судья Антон Николаевич Лашков находился около 50 минут.

Как и предсказывал сам Пивоваров, его жалобу апелляционный суд Москвы оставил без удовлетворения. Значит, впереди — кассация, решили либералы.

Расходились активисты Открытки традиционно угрюмой резкоподвижной группой во главе которой торопливо убегал от Сергея Рулёва упомянутый выше Соловьёв, а замыкала стайку женщина, которая матерно огрызалась и выставляла впереди себя «безымянный палец».