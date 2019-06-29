Поющий ректор собрался идти на переговоры с ЛДНР

29.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Украине нужно более активно заниматься вопросами обмена пленными и переходить к прямым переговорам на любом уровне.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил депутат Верховной рады и шоумен Михаил Поплавский, получивший прозвище «поющий ректор», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, власти нужно перестать искать виновных в происходящем на Донбассе.

«Нужно более активно заниматься переговорным процессом на дипломатическом уровне, решать вопросы на личных контактах. Коммуникация – это очень важно… Мы сейчас играемся в какие-то политические игры, непонятно почему, а нужно возвращать всех. Нужен «нулевой вариант». Каждая война закончится миром, но нужно сегодня активно вести переговоры и не искать крайних. Активнее нужно работать над тем, чтобы все украинцы были дома», – заявил Поплавский.

Также парламентарий-артист предложил свою кандидатуру в качестве переговорщика, объявив, что хорошо знает донецкий менталитет.

«Я хороший переговорщик, я могу коммуницировать хорошо. Я не знаю, почему меня меня в Минскую группу для переговоров не взяли. Я же сам вообще ПТУ №25 закончил в Горловке, работал в шахте. Почему я переговорщиком не поехал, я бы быстрее договорился. А они сейчас ведут переговоры. Я готов ехать договариваться. Меня там все знают, Донбасс меня знает, Украина знает. Я готов работать на Украину, чтобы быстрее закончить войну», – сказал депутат.

Ранее, как сообщал ПолитНавигатор, Поплавский хвастался, что в возглавляемом им Киевском университете культуры за год учебы студенты из восточных областей Украины отказываются от родного русского языка в пользу украинского