Позднее прозрение: Вместо обещанных Западом реформ Украина получила статус колонии

24.01.2020, Киев, Игорь Петров

Запад несколько лет финансировал «общественников» и «активистов» на Украине, которые обещали населению проведение реформ по образцу Европы, однако на деле готовили почву для захвата украинской экономики и превращения бывшей советской республики в колонию.

Об этом в беседе на канале ранее поддерживавшей Евромайдан и «войну против России» телеведущей Натальи Влащенко заявил киевский журналист Сергей Лямец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С 2014 по 2019 год на грантовые программы, только официально проходящие через правительство Украины, были влиты порядка девяти миллиардов долларов. Иногда говорят 12, иногда говорят 15, но, если мы добавим еще грантовые программы, которые идут на негосударственные, неправительственные программы, вырисовываются очень круглые суммы.

Представьте себе объем денег, который был влит в Украину. Каковы результаты этого? На самом деле, результатов мы с вами мы, как таковых, не видим.

Мы видим созданную систему правового государства, где мы можем защитить свои вопросы права в суде? Нет. А реформа шла, деньги на это зашли.

Мы видим реформу в экономике, что экономика стала работать по-другому? Нет.

Мы видим реформу прокуратуры, что начали наказывать тех людей, которые воруют миллиардами? Нет.

Мы видим реформу в медицине, где каждый пенсионер получил возможность медицинского обслуживания на совершенно другом уровне? Тоже нет.

Мы как жители Украины не получили то, что нам обещали.

Но что произошло? Например, в медицине произошел полный перехват государственных закупок лекарств. Теперь этими лекарствами занимается Crown Agents в основном, это бывшая ост-индийская компания, то есть, вот такая многовековая структура, которая занималась работорговлей и зарабатыванием на колониях, она тебе присосалась к новой колонии. Эта колония – Украина.

Что произошло судах и в прокуратуре? Массовое увольнение специалистов. Вместо них поставлены люди, которые лояльны к новой власти.

Те самые наблюдательные советы, так называемые «независимые», они, на самом деле, взяли под себя уже десятки ключевых предприятий государственных предприятий Украины.

Самые крупные государственные холдинги уже находится под непосредственным контролем – не чиновников Украины, не президента, не Верховной Рады, – они находятся под контролем неких «независимых» людей, которых отбирают на конкурсах.

Мне рассказывали, как происходят эти конкурсы: заходит кандидат на должность в набсовете в большой зал, а там сидят представители посольства Британии, посольства США, посольства Канады, посольства Норвегии, посольства Голландии. И они очень внимательно проверяют этого человека. Вдумайтесь: представители иностранных посольств отбирают руководителей государственных предприятий!

Понимаете, мы вышли из-под контроля Украины, и за пять лет мы перешли под контроль акционерного общества «Украина LTD», и вот в этой «Украине LTD» у нас есть крупные пакеты акций. Крупный пакет акций у Соединенных Штатов, крупный пакет акций у Германии, крупный пакет акций у Британии», – сказал Лямец.