Поздно: Черноморский флот РФ уже невозможно уничтожить – украинский эксперт

С нынешними темпами ударов по Крыму и наличествующим у Киева вооружением Украине не удастся уничтожить Черноморский флот РФ. Кроме того, предыдущие украинские теракты против кораблей и Крымского моста заставили руководство РФ предпринять все меры для защиты любых объектов на воде.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Старикова спросили, как быстро можно уничтожить Черноморский флот РФ.

«Если мы говорим о таком режиме, такой системе атак флота оккупантов в Крыму, то на его полное уничтожение сколько, по вашему мнению, понадобится времени?», – прозвучал вопрос.

«Я не думаю, что российский флот можно уничтожить. Это сделать тем вооружением, что у нас есть, невозможно. Флот – они сейчас выведут его на рейд, а когда на рейд, то есть, он не в бухте будет стоять, а они его выведут, то уничтожить его ни морскими, ни такими беспилотниками невозможно, потому что каждый корабль – это отдельная система ПВО и тому подобное, он для этого и предназначен», – ответил эксперт.

По его словам, у Киева не хватит денег на необходимое количество беспилотников.

«Если считать, что Черноморский флот, как у нас рассказывают, это посудины, там, они утонут, но мы же серьёзные люди и адекватно всё говорим и оцениваем. Потому что, чтобы попасть даже в эти балкеры, там, катера, то это по три-четыре, по пять беспилотников. Представьте, сколько стоит один морской беспилотник! Экономика войны, это тоже много значит. Такого, как с крейсером «Москва», уже не получится, потому что они уже приняли меры», – сказал Стариков.

Он добавил, что «такого же лёгкого попадания в Крымский мост тоже не получится».

«Оказывается, до последнего момента, когда были попадания, Крымский мост охраняла гражданская организация, типа, ВОХРы, дедушки с берданками ходили. После того, как мы их научили, они передали это военно-морской администрации, сразу выросли боновые сооружения, там, вот эти дымы – то, что прописано в доктринах и военной науке по морскому делу. Поэтому это уже будет очень тяжело», – предупредил эксперт.