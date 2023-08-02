Поздно давать F-16 – в Киеве жалуются на бесполезность западной «помощи»

Вадим Москаленко .  
02.08.2023 17:41
  (Мск) , Киев
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Авиация, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Даже запланированное странами НАТО увеличение военной помощи Украине – не поможет ВСУ переломить ход боёв.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже запланированное странами НАТО увеличение военной помощи Украине – не поможет ВСУ переломить ход...

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«В поставках на Украину снарядов Запад планирует выйти на 90 тысяч (в сутки). Но когда был пик боёв за Соледар и Бахмут, только на этом участке выстреливалось до 60 тысяч снарядов с российской стороны в день.

Решат ли 90 тысяч снарядов? Частично да, помогут. Но это в том русле, чтобы не дать упасть. Но переломить ситуацию, этого явно недостаточно», – сказал политолог.

Также он выразил сомнение, что Украина вовремя получит новую партию необходимого западного вооружения.

«В очередной раз вопросы с ATACMS, с F-16. Сикорский говорит, что поздно давать Украине F-16. Нехороший сигнал.

Ну, будем смотреть, что запланируют на следующий финансовый год США. Это уже будут факты, по которым можно будет делать выводы», – резюмировал Золотарев.

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