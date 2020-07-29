«Поздно пить Боржоми»: почему неугомонная сербская оппозиция терпит поражение

29.07.2020, Белград, Михаил Плисюк

После проведения в Сербии парламентских выборов, которые были бойкотированы большей частью оппозиции, политические оппоненты официального Белграда устроили серию атак на действующую власть, которая, к слову, пользуется беспрецедентной поддержкой населения.

Согласно опросу общественного мнения, и спустя месяц после голосования избирательному блоку «Александр Вучич — за наших детей» доверяет 60,5% опрошенных граждан.

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На этом фоне особенно вызывающе смотрятся высказывания ряда маргинальных оппозиционных политиков, которые претендуют в своих опусах на выражение гласа народа. Vox populi — ни много, ни мало! Но поскольку в Сербии подобные заявления будут выглядеть очевидно неправдоподобными, некоторые оппозиционеры выносят свои суждения в европейское и российское медиапространство.

Эти «герои» — вчерашние первые лица страны, в недавнем прошлом находившиеся у кормила власти: бывший мэр Белграда Драган Джилас, экс-министр иностранных дел Вук Еремич и бывший советник некогда президента, а ныне оппозиционера Бориса Тадича Младжан Джорджевич.

Примкнул к этому коллективу «бывших» и одиозный лидер движения «Двери» Бошко Обрадович, ставший ответственным за уличные протесты в Белграде.

Джилас, Еремич и Обрадович в 2018 году возглавили оппозиционную коалицию «Союз за Сербию», развалившуюся летом этого года после того, как блок один за другим стали покидать партии и движения, не разделившие стратегию бойкота парламентских выборов.

Недавние лидеры откровенно грабили страну и, прикрываясь патриотическими лозунгами по поводу Косово, целенаправленно толкали Сербию в объятия США и НАТО. Несмотря на то, что последствия их деятельности ликвидируют до сих пор, эти лица, которые реально предложить стране ничего не могут, старательно засоряют медийное пространство.

Например, тот же Вук Еремич выпустил открытое письмо на портале Euractiv, в котором призвал институты ЕС обязать президента Сербии Александра Вучича «вступить во всеобъемлющие переговоры с оппозицией», чтобы как можно скорее провести новые выборы (это при том, что именно Еремич агитировал за бойкот парламентских выборов).

Ни о какой логике тут говорить не приходится: все усилия направлены на то, чтобы дискредитировать президента страны в глазах Европы «ради сохранения ее доверия» к себе.

Младжан Джорджевич, постепенно приобретающий известность в российском медиапространстве благодаря своим статьям с критикой официального Белграда, в свою очередь, очень любит обвинять сербского президента в «предательстве национальных интересов», в первую очередь — по косовскому вопросу.

Так, по одной из версий, излагаемых Джорджевичем, Александр Вучич якобы является «другом и сообщником» лидера косовских сепаратистов Хашима Тачи и бывшего косовского «премьера» Рамуша Харадиная. Суть их «сговора», по словам оппозиционера, заключается в том, чтобы предать косовских сербов и способствовать международному признанию преступного режима Приштины.

В реальности же Белград ведёт последовательную политику по защите интересов сербов Косово и Метохии.

Иллюстрацией таких усилий стало возобновление диалога в Брюсселе. Вучич в присутствии европейских дипломатов поставил на вид косовскому «премьер-министру» Авдуллаху Хоти так и не учрежденное за 8 лет сообщество сербских муниципалитетов и настоял на том, чтобы этот вопрос вошел в повестку переговоров.

Александр Вучич, пожалуй, первый лидер Сербии, который воспринимает ситуацию вокруг Косово во всём её многообразии и терпеливо стремится решить проблему за столом переговоров. В ответ оппозиционеры на российских медиаплощадках твердят о том, что «единственным защитником Сербии осталась Москва, а, мол, Вучич всё больше скатывается в бездну предательства интересов народа».

Тот факт, что всё, что будет обсуждаться на международном уровне по поводу Косово, будет неизменно сталкиваться с принципиальной позицией Москвы, сомнений не вызывает. Вместе с тем российский МИД приветствует поиск компромисса между сербской и косовской сторонами.

«Мы поддерживаем усилия президента Сербии Александра Вучича, которые направлены на мирное урегулирование косовской проблемы, в том числе в рамках диалога между Белградом и Приштиной», — отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова на одном из брифингов.

И президент Путин, который поддерживает регулярные контакты с сербским коллегой, подчеркнул, что «Россия уважает позицию Сербии». Об этом он заявил в ходе переговоров с Вучичем, состоявшихся в Кремле накануне Парада Победы 24 июня.

К слову, сербский лидер, как и член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик, стали единственными главами европейских государств, приехавшими на столь значимое для России событие.

Очевидно, что не всем по душе тесные отношения между Москвой и Белградом. Поэтому оппозиционные политтехнологи попытались вбить новый клин.

На прошлой неделе в газете «Сербский телеграф» вышла статья, автор которой заявил о наличии в России некоего «глубинного государства» (видимо, по аналогии с американским Deep State), которое за спиной Владимира Путина пытается свергнуть лидера Сербии, чтобы не допустить подписания Белградом и Приштиной договора о нормализации отношений (с целью, «конечно же, сдать Косово»).

Эту сомнительную информацию, вызвавшую недоумение российской публики, тут же подхватил Младжан Джорджевич, провозгласивший, что в «сербских СМИ уже давно ведется антироссийская кампания, управляемая советником президента Сербии Владимиром Поповичем».

В трактовке Джорджевича «Вучич, который намеревается предать Косово, стал отдаляться от России, выступающей единственным гарантом резолюции Совбеза ООН 1244 (закрепляющей Косово за Сербией)», и намеренно устроил в сербских СМИ «антироссийскую истерию».

Эту конспирологическую теорию, достойную детективов, поддержал на российской медиаплощадке еще один сербский оппозиционер — профессор Университета Косовской Митровицы Деян Мирович.

Выступая с подобными обвинениями, эти господа, очевидно, хотят убить двух зайцев: настроить российскую публику против сербской власти и козырнуть российскими связями на родине, чтобы снискать симпатии русофилов-сербов.

Но здесь, пожалуй, стоило бы напомнить оппозиционерам, что снявши голову, по волосам не плачут. Выборы состоялись, народ Сербии высказал свои предпочтения. Это суверенный выбор, который никто не может оспорить. Но, если вы остались дома, а потом вдруг решили, что «всё пошло не так», то это лишь тема для анекдотов, но не для серьезных дискуссий. Даже с учетом того, что Вук Еремич, который до сих пор не может смириться с поражением оппозиции и собственным уходом с политической сцены Сербии, продолжает строчить жалобы в Брюссель.

Ну и совсем «неспортивно» было организовывать в стране серию массовых беспорядков под предлогом недовольства карантинными мерами, в результате чего в итоге всплыли лозунги с требованиями смены власти.

Как результат, с подачи бывшего мэра столицы Драгана Джиласа и компании Белграду был нанесён колоссальный ущерб в размере минимум миллиона евро, пострадало много полицейских, а протесты спровоцировали новую вспышку коронавируса.

«Западники» к беспорядкам вполне естественно прицепили «российский след», что вызвало недоумение и в России, и в Сербии из-за явной нелепости таких утверждений.

При этом за протестными акциями у Скупщины с самого начала просматривался почерк зарубежных «кукловодов». В Белграде уже заявили, что в беспорядках были задействованы представители стран бывшей Югославии, в частности, было отмечено участие представителей Черногории, а также членов леворадикальной террористической организации «Антифа».

Очевидно, что люди, которые обречены несколько лет наблюдать за политическими событиями в стране с «галёрки», будут все также предпринимать попытки взбудоражить общество ложными идеями, но вряд ли достигнут в этом успеха.

Ни прокатившиеся по Сербии акции протеста, ни информационные вбросы не оказали какого-то влияния на рейтинг Сербской прогрессивной партии, которая уверенно пользуется поддержкой более 60% населения.

Такие индикаторы лишний раз подтверждают маргинальность оппозиции, её разобщенность и замкнутость на своих эгоистических интересах, которые далеки от простых людей.