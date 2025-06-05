Поздно: рост затрат «на оборону» не сделает Европу боеспособной – Смит
Долго экономившая на военных расходах Европа отдала Украине практически все свое оружие.
Об этом бывший постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит заявила на слушаниях европейского подкомитета Палаты представителей по иностранным делам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На протяжении десятилетий Европа недостаточно инвестировала в свою безопасность, и из-за щедрой военной поддержки, которую она оказывала Украине, сейчас в Европе наблюдается острая нехватка вооружений», – сказала Смит.
Она призвала не только радоваться тому, что Европа раскошелилась, но и трезво оценить некоторые сопутствующие проблемы.
«Одних только денег недостаточно, чтобы устранить фрагментацию европейской оборонной промышленности. Без эффективной работы по координации закупок, стандартизации требований и углубления сотрудничества в оборонной промышленности, этот приток финансирования рискует просто усугубить неэффективность, которая уже давно преследует европейскую оборону», – сказала Смит.
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