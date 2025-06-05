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Долго экономившая на военных расходах Европа отдала Украине практически все свое оружие.

Об этом бывший постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит заявила на слушаниях европейского подкомитета Палаты представителей по иностранным делам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На протяжении десятилетий Европа недостаточно инвестировала в свою безопасность, и из-за щедрой военной поддержки, которую она оказывала Украине, сейчас в Европе наблюдается острая нехватка вооружений», – сказала Смит.

Она призвала не только радоваться тому, что Европа раскошелилась, но и трезво оценить некоторые сопутствующие проблемы.