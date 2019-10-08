Поздно спохватился: Зе отправил гонцов по городам и весям гасить протесты

08.10.2019, Киев, Максим Карпенко

После митингов националистов, состоявшихся в минувшие выходные, официальный Киев отправил по регионам Украины эмиссаров, чтобы на местах пояснить, в чем заключается «формула Штайнмайера».

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации дипломата, «просвещением» занимаются представители всех министерств и ведомств.

«Может, вы сегодня увидели по СМИ, что с понедельника министерства и ведомства – на моем уровне, например, мой заместитель и заместители разных министерств, и Министерство обороны, поехали по областям.

Например, представитель Министерства иностранных дел сегодня был в Ивано-Франковской области, хотя это не совсем наша ответственность, Ивано-Франковская область, мы немного дальше, за границей должны работать.

Но принято решение, что информирования недостаточно, и мы должны максимально широко распространить информацию.

И не просто приехать как лектор из общества знания, доложить. Мы рассчитываем на дискуссию – такую примерно, как мы с вами тут ведем сегодня», – заявил Пристайко.