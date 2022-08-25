«Поздно»: США не удастся скрыть своих связей с «Азовом»

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Новости Украины

Власти США хотели бы скрыть факты своего сотрудничества с террористическим полком «Азов» и другими националистическими организациями на Украине.

Об этом в интервью радио «Спутник» заявил политолог Дмитрий Евстафьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скрыть факты нацистских действий батальона «Азов» (запрещенной в России террористической организации) невозможно. Они всплывут. Американцам важно, чтобы не всплыли факты, которые доказывают прямую связь нацистов «Азова» с американским посольством, американскими гуманитарными организациями, американскими политическими фондами, в частности, связанными с Демократической партией. Потому что у американцев осенью выборы. Появление в информационном пространстве подобных фактов, особенно если они будут сопровождаться фамилиями конкретных должностных лиц администрации и семьи Байдена, семьи Нэнси Пелоси, наверное, не станет решающим фактором в предвыборной борьбе, но станут ее инструментами, чего наши американские «партнеры» хотели бы избежать», – сказал Евстафьев.

Однако он уверен, что скрыть компроментирующие факты не удастся.

«Все уже сделано. Азовцы на трибунал пойдут, говорить они готовы. Уничтожить их полностью Зеленскому по рекомендации американцев и британцев не удалось. А с учетом того, что это люди чудом сохранили жизнь после ударов по колонии, то говорить они будут от души. Скрыть уже ничего нельзя, потому что американцы связались с людьми (киевским режимом), которые катастрофически не умеют зачищать хвосты. Если уже после всего осталось такое количество документов по биооружию, которые должны были исчезнуть в одном большом пожаре, то документов и свидетельств о том, как американская Демпартия по уши втрескалась во взаимоотношения с нацистскими организациями на Украине, будет такое количество, что в этом информационном потоке можно будет захлебнуться», – заключил Евстафьев.