Поздно замораживать: битва Запада и РФ на Украине завершится большой войной – Миршаймер

Вадим Москаленко.  
23.11.2023 16:11
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


На данный момент не существует реальной перспективы заключения прочного мира между Украиной и Россией, а любая заморозка только отсрочит неизбежное.

Об этом в интервью американскому журналисту Лексу Фридману рассказал профессор Чикагского университета, эксперт по международным отношениям Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На данный момент не существует реальной перспективы заключения прочного мира между Украиной и Россией,...

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«Я не думаю, что существует какая-либо реальная перспектива заключения значимого мирного соглашения. Я думаю, что это практически невозможно. Лучшее, на что можно рассчитывать в данный момент – это что стрельба прекратится, будет достигнуто перемирие, а затем конфликт будет заморожен.

Но этот замороженный конфликт будет очень нестабильным. Украина и Запад будут делать всё, чтобы ослабить позиции России, и русские пойдут на многое, чтобы не только нанести ущерб этому дисфункциональному государству, в которое превращается Украина, но и чтобы посеять раздор в рамках Североатлантического союза», – сказал Миршаймер.

Он подчеркнул, что даже в случае какой-либо заморозки, конфликт между сторонами не исчезнет, и может в любой момент вновь вспыхнуть большой войной.

«Таким образом, конкуренция в сфере безопасности между Россией, с одной стороны, и Украиной и Западом с другой, будет продолжаться даже если у вас будет замороженный мир или конфликт. И потенциал для эскалации будет велик. Я думаю, что это будет катастрофа», – добавил американский профессор.

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