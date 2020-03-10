Поздно затевать ребрендинг – любой свежий конкурент уничтожит «Слугу народа»

10.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

В ходе неминуемого ребрендинга партии «Слуга народа» на политическом поле Украины может появиться новый проект, который будет представлять для пропрезидентской фракции большую угрозу, чем рейтинг всех «оппозиционных» парламентских партий вместе взятых.

Об этом в ходе пресс-конференции высказал киевский политический эксперт Руслан Бизяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас «Слуга народа» представляет собой больше виртуальную партию, ей предстоит массовый ребрендинг. И только этот ребрендинг ответит на простой вопрос, сможет ли «Слуга народа» и дальше оставаться правящей партией, и какие ещё новые местные политические проекты появятся, и как они будут влиять на ситуацию непосредственно перед выборами и после выборов.

Этот вопрос сейчас крайне важный для Офиса президента, потому что если ты не контролируешь ситуацию на местах, ты не контролируешь ничего.

Новые проекты будут не только конкурировать со «Слугой народа», они будут конкурировать вообще со всей старой политической конструкцией. У нас же сейчас уникальная ситуация, когда есть «Слуга народа» и есть все остальные в сознании избирателя. И во многом динамика рейтинга «Слуги народа» зависит от того, появится ли у Зеленского новая оппозиция или нет.

Если она появится, для «Слуги народа» это будет даже большей проблемой, чем совокупный рейтинг «ЕС», «ОПЗЖ» и «Батькивщины» вместе взятый. Про «Голос» я молчу – о политических покойниках либо хорошо, либо ничего», – заявил Бизяев.