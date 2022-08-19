Поздно зверствовать: Украина безнадёжно пропитана пророссийским духом – английский шпион

На Украине в системе власти остается очень много людей, симпатизирующих России.

Об этом на иноагентском ютуб-канале беглого олигарха Михаила Ходорковского заявил вице-маршал королевских ВВС Великобритании в отставке, шпион Шон Белл, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Еще одна вещь, на которую следовало бы обратить внимание украинскому руководству. Она заключается в том, что будучи частью бывшего Советского Союза, несмотря на либерализацию, внутри страны все равно оставались люди, которые симпатизировали России. Некоторые из них вполне вероятно занимали ключевые посты в системе власти, в разведке, имели значительное влияние.

Вот стоит вопрос: кому доверять в Украине. В страну поступает западное оружие, и потенциально есть люди, которые наблюдают за этим и доносят русским, где оно располагается. Конечно, я очень упрощаю, но вы не можете просто заявить, что вы независимая страна и игнорировать тот факт, что украинцы и русские славянские народы, поэтому в стране смешаны самые разные взгляды и симпатии. Необходимо время, чтобы это разрешилось. Мы видели, как совсем недавно президент Зеленский твердо взялся за эту проблему, но в каком-то смысле уже слишком поздно этим заниматься», – сказал Белл.