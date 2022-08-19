Поздно зверствовать: Украина безнадёжно пропитана пророссийским духом – английский шпион

19.08.2022  20:33 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

На Украине в системе власти остается очень много людей, симпатизирующих России.

Об этом на иноагентском ютуб-канале беглого олигарха Михаила Ходорковского заявил вице-маршал королевских ВВС Великобритании в отставке, шпион Шон Белл, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине в системе власти остается очень много людей, симпатизирующих России. Об этом на...

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«Еще одна вещь, на которую следовало бы обратить внимание украинскому руководству. Она заключается в том, что будучи частью бывшего Советского Союза, несмотря на либерализацию, внутри страны все равно оставались люди, которые симпатизировали России. Некоторые из них вполне вероятно занимали ключевые посты в системе власти, в разведке, имели значительное влияние.

Вот стоит вопрос: кому доверять в Украине. В страну поступает западное оружие, и потенциально есть люди, которые наблюдают за этим и доносят русским, где оно располагается. Конечно, я очень упрощаю, но вы не можете просто заявить, что вы независимая страна и игнорировать тот факт, что украинцы и русские славянские народы, поэтому в стране смешаны самые разные взгляды и симпатии. Необходимо время, чтобы это разрешилось. Мы видели, как совсем недавно президент Зеленский твердо взялся за эту проблему, но в каком-то смысле уже слишком поздно этим заниматься», – сказал Белл.

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