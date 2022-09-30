Поздравлению Путина из Одессы не бывать! – СБУ мстит за атаки «шахидов»

Раньше, перед визитами Зеленского, а до него Порошенко, в Одессе проходили обыски и задержания людей, известных пророссийской позицией или критикой власти. Тут силовики всегда были последовательны. А, начиная с 24 февраля, массовыми зачистками «изменников» аукаются взрывы – как прилеты, так и «героическая работа ПВО» над жилыми кварталами. После обязательно следуют рейды СБУ и полиции по близлежащим от прилета районам, которые подразумевают обыски, изъятие компьютерной техники и телефонов – ищут тех, кто сливает врагу координаты ВСУ и объектов критической инфраструктуры. И находят. Правда так и остается загадкой, действительно ли человек шпионил или был арестован по сфабрикованному делу, действительно ли планировал диверсию, или боеприпасы ему подбросили, как уже неоднократно бывало; а, может, его просто заметили на старом оперативном видео с букетом цветов 9 Мая и затащили в гестапо для галочки – главное, отчеты в Киев сдавать! Вот и «атака дронов-камикадзе» вылилась в очередную охоту на жителей Одессы и области – что ни день, так трофей за трофеем.

Так, сотрудники СБУ отчитались о задержании жителя поселка Рени Одесской области, «который работал на оккупантов и сдавал им места дислокации украинских военных на юге Одесщины».

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По сообщению пресс-службы СБУ, «изменник собирал информацию о местах базирования подразделений обороны ВСУ, силовых и правоохранительных структур, количестве личного состава и военной техники. Также он устанавливал точные координаты блокпостов и объектов критической инфраструктуры, особенно в сфере тепло- и энергоснабжения. В случае получения разведданных враг планировал использовать их для подготовки диверсий и воздушных ударов, в том числе крылатыми ракетами и дронами-камикадзе».

Опираясь на доказательства, якобы найденные у задержанного в гаджетах, он фотографировал передвижения ВСУ и передавал информацию об этом через анонимный телеграм-канал. Нашли у «шпиона» и гранаты, ведь шпионы же только тем и занимаются, что скупают оружие, дабы непременно обратить на себя внимание.

В СБУ уточнили, что мужчина был завербован после 24 февраля «из-за его пророссийских взглядов, которые тот активно афишировал». Задержанному вменили уголовную статью «Государственная измена, совершенная в условиях военного положения», что подразумевает от 12 до 15 лет лишения свободы.

Раскрыли в СБУ и другое «преступление века». Как уже писал «ПолитНавигатор», 22 августа, в День Государственного флага РФ, на балконе одной из одесских многоэтажек неизвестные вывесили российский триколор и самопальный баннер «Одесса – русский город». Их сразу объявили в розыск, но нашли только сейчас (дроны вдохновили).

«Фото акции с флагом злоумышленники передали российским СМИ, – пояснили в СБУ. – Следующей акцией должно было стать «поздравление Путина с днем рождения» 7 октября. Агенты планировали создать картинку, как якобы украинская Одесса искренне приветствует президента России».

Как именно планировалась создаваться «картинка», в ведомстве не конкретизировали, может, сами еще не придумали. Однако, после проведения обысков, пришли к выводу, что:

«Злоумышленники собирали информацию о сотрудниках правоохранительных органов, проукраинских активистах и участниках АТО для формирования так называемых «списков зачистки», если бы россиянам удалось захватить область, и проводили другие провокационные акции и специальные информационные операции о якобы поддержке одесситами «русского мира».

Также задержанным вменяют покупку оружия для российских ДРГ, которые намеревались «забросить» в город. А заодно и попытку похищения местного проукраинского бизнесмена, за которого планировали требовать выкуп.

«Предатели собирались удерживать мужчину в подвале с помощью наркотиков и под угрозой физического насилия заставить его переоформить недвижимость и отдать другие ценные вещи».

Судя по приложенным к делу фото, держать бизнесмена собирались на цепи. При попытке похищения (якобы) люди и были задержаны. В их отношении уголовное производство открыто сразу по трем статьям УК.

Странная, однако, вырисовывается ситуация – ведь если грабить и пытать, таким путем зарабатывая на жизнь, то зачем привлекать к себе внимание развешиванием триколоров и поздравлением Путина?

Да и акцент на том факте, что бизнесмен был именно «проукраинским» (как будто кто-то может быть каким-то другим, если у тебя бизнес) наталкивает на мысль о подставном характере операции. Впрочем, подробностей мы все равно не знаем. Зато позор с неготовностью отразить «атаку дронов», посеявшую в городе страх и панику, успешно перекрыт отчетами о поимке русских шпионов.

Ну а паровозом к столь удачному улову и полицейские присоседились, также поведав о задержании двоих одесситов-«любителей русского мира».

«Сторонниками государства-агрессора оказались женщина и мужчина в возрасте 34-х и 39-ти лет. Они публично в общественных местах отрицали вооруженную агрессию России против Украины и поддерживали решения и действия оккупантов на территории нашего государства. Мужчина в своих высказываниях уверял людей, что войны в Украине нет, а проходит «освободительная спецоперация». Женщина же восхваляла оккупантов и уверяла, что с наступлением в Одессе «русского мира» жизнь улучшится», – отрапортовали в пресс-службе областной полиции. Задержанным также сообщили о подозрении по статье «Государственная измена».

И снова, согласитесь, вопросы: каким образом можно «отрицать в общественных местах агрессию России»? Стоять на площади и кричать? Опять-таки, подробностей мы не знаем. Но складывается впечатление, что уже всех подряд хватают. Агония?..