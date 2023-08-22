«Поздравляем с проблемой!» – киевские наци, фальшиво радуясь, прощаются с Новороссией
Десять лет нацистской пропаганды и полтора года полномасштабной войны против России, подконтрольные Киеву южные и восточные регионы Украины якобы с головой погрязли в бандеровской русофобии.
Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявила заведующая отделом политических институтов и процессов Института политических и этнонациональных исследований им. И. Ф. Кураса Галина Зеленько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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По всей видимости, в Киеве смирились уже с потерей Новороссии и теперь пытаются успокоить себя тем, что для России новые территории якобы станут проблемой.
«В принципе, можно поздравить русских с тем, что они построили то, что они считают антиРоссией за счёт жителей восточных и южных регионов. Эти регионы были традиционно настроены пророссийски, и сейчас за эти регионы Россия фактически воюет на поле боя.
И даже если эта война затянется, даже если придётся отложить деоккупацию, то это говорит о том, что русские за счёт этих регионов получат проблему. И даже не знаю, что они с этим всем будут делать», – бредит Зеленько.
Спасибо!
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