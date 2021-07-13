Поздравляя Черногорию с Днем государственности, Байден перепутал президента с премьером

13.07.2021, Белград, Алексей Топоров

Президент США Джо Байден поздравил своего черногорского коллегу Мило Джукановича с Днем государственности Черногории и отметил его вклад на недавнем саммите НАТО.

При этом Черногорию на этом саммите представлял премьер-министр страны Здравко Кривокапич.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», поздравляя президента Черногории с Днем государственности, который в этой стране отмечается 13 июля, Джо Байден написал, что «Соединенные Штаты продолжат оказывать мощную поддержку народу Черногории в его продвижении по евроатлантическому пути и осуществлению реформ, необходимых для присоединения к Европейскому Союзу».

Также Байден поздравил Джукановича с четвертой годовщиной членства Черногории в НАТО, поскольку тот активно лоббировал вступление страны в альянс, игнорируя тот факт, что половина населения государства выступала против этого.

«Присутствие Черногории (в НАТО – ред.) повышает оперативную совместимость союзников и укрепляет региональную и глобальную безопасность, и ваш вклад во время нашего недавнего саммита НАТО в Брюсселе бы очень важен», – написал Байден.

В этой связи эксперты вспомнили аналогичный просчет предшественника Байдена на посту президента США и его соратника по Демократической партии – Билла Клинтона, который десять лет назад, открывая конференцию по Юго-Восточной Европе в черногорской Будве, перепутал Черногорию с Македонией.