Объявленный путь в ЕС и НАТО фактически является для Украины актом медленного самоубийства.

Об этом в ходе пленарного заседания Бундестага заявил депутат от партии «Альтернатива для Германии» Харальд Вайель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы [украинцы] хотите вступить в ЕС, который разрушает ваше сельское хозяйство. Вы вступаете в ЕС, который разрушает вашу промышленность. Вы вступаете в ЕС, в котором куча проблем с миграцией, без пограничной охраны. Без политики в области образования.

Вы садитесь на Титаник. В случае чего – вас можно было бы поздравить с последним билетом на Титаник», – сказал Вайель.