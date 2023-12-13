«Поздравляю с последним билетом на Титаник» – депутат Бундестага о евроинтеграции Украины

Константин Серпилин.  
13.12.2023 22:39
  (Мск) , Берлин
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Объявленный путь в ЕС и НАТО фактически является для Украины актом медленного самоубийства.

Об этом в ходе пленарного заседания Бундестага заявил депутат от партии «Альтернатива для Германии» Харальд Вайель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Объявленный путь в ЕС и НАТО фактически является для Украины актом медленного самоубийства. Об...

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«Вы [украинцы] хотите вступить в ЕС, который разрушает ваше сельское хозяйство. Вы вступаете в ЕС, который разрушает вашу промышленность. Вы вступаете в ЕС, в котором куча проблем с миграцией, без пограничной охраны. Без политики в области образования.

Вы садитесь на Титаник. В случае чего – вас можно было бы поздравить с последним билетом на Титаник», – сказал Вайель.

Он подчеркнул, что вступление Украины в ЕС окажется слишком дорогой для налогоплательщиков стран «Старой Европы».

«Откажитесь от того, что всё равно не произойдёт», – подытожил депутат.

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