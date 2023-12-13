«Поздравляю с последним билетом на Титаник» – депутат Бундестага о евроинтеграции Украины
Объявленный путь в ЕС и НАТО фактически является для Украины актом медленного самоубийства.
Об этом в ходе пленарного заседания Бундестага заявил депутат от партии «Альтернатива для Германии» Харальд Вайель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.
«Вы [украинцы] хотите вступить в ЕС, который разрушает ваше сельское хозяйство. Вы вступаете в ЕС, который разрушает вашу промышленность. Вы вступаете в ЕС, в котором куча проблем с миграцией, без пограничной охраны. Без политики в области образования.
Вы садитесь на Титаник. В случае чего – вас можно было бы поздравить с последним билетом на Титаник», – сказал Вайель.
Он подчеркнул, что вступление Украины в ЕС окажется слишком дорогой для налогоплательщиков стран «Старой Европы».
«Откажитесь от того, что всё равно не произойдёт», – подытожил депутат.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.