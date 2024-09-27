«Поздравляю украинцев. Вы смогли разозлить республиканцев» – экс-представитель НАТО

Заявление спикера конгресса США с требованием уволить посла Украины в Штатах Оксану Маркарову – это не просто демарш.

Об этом в эфире видеоблога «Лана тут» заявил бывший представитель НАТО в России, американский военный в отставке Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда вы в последний раз слышали, чтобы в таком тоне, даже недружелюбную страну, чтобы мы вот так вот попросили не отозвать посла за кулисами – я служил в четырех посольствах, я немножко понимаю дипломатический язык и военный язык. Это даже жестче, чем военный язык. Майкл Джонсон – он дипломат дипломатов, он мог договориться и с демократами, и с республиканцами, помните, как не могли никак спикера выбрать – он единственный, кто смог так манипулировать.

Но чтобы в таком тоне написать письмо стране, которая ведет войну, чтобы в таком тоне – это злость… Вы добились, молодцы, я вас поздравляю. Теперь большая половина американцев или огромная часть американцев разозлилась на вас, и представители американского Конгресса говорят вам: «Вы играете в нашу политику, вы заняли одну сторону – ну и живите с ними, пусть президент Байден и Камала Харрис для вас и делают», – заявил Табах.