«Позеленей или умрёшь» – в Киеве возмутились диктатурой Зе-команды

21.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Разработанный по инициативе президента Владимира Зеленского закон о дезинформации не поможет Киеву в «войне» против России, а только значительно усилит давление на украинские СМИ.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил киевский журналист, директор издания «Украинские новости» Денис Иванеско, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бородянский, когда презентовал этот закон, говорил, что он необходим, потому что у нас гибридная война с Россией. Каких-то особых положений в этом законе, которые помогли бы бороться с дезинформацией из России, я не увидел.

Но этот закон тотально давит на все СМИ, которые есть на Украине», – отметил журналист.

В свою очередь, председатель правления Национальной ассоциации украинских медиа Татьяна Котюжинская заявила, что даже при «тиране» Иосифе Сталине советские журналисты чувствовали себя более свободно.

«Если говорить о жестком государственном регулировании, то оно было в сталинские времена. Тогда было предложение Иосифа Виссарионовича о создании творческих союзов. И эти творческие союзы, созданные в 1930-х годах, и то были более демократичные, чем сейчас предлагается этим министерством», – возмутилась она.

После чего одиозная украинская журналистка Янина Соколовская объяснила, что данный законопроект коснётся всех работников медиа, даже интернет-блогеров.

«В преамбуле к этим законам можно написать: «Позеленей или умрёшь». Это касается каждого СМИ, и не только средств массовой информации.

Они используют в этом законе понятие «медиа». А медиа – это всё. Если кто-то думает, что, с принятием этих законов проиграют традиционные СМИ, а выиграют блогеры и ютуберы, то нет, они тоже попадают под определение медиа. Не понравится вообще никому», – спохватилась националистка.

Напомним, ранее озабоченность данным законопроектом выразила глава Миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер, считающая, что реализация данной инициативы приведёт к репрессиям против украинских СМИ.