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Президент Франции Эммануэль Макро не станет отправлять войска на Украину – вместо этого бандеровцам позволят показательно проиграть войну.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил бывший сотрудник ЦРУ, американский военный аналитик Реймонд Макговерн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий попросил прокомментировать агрессивные высказывания со стороны президента Франции Эммануэля Макрона и других европейских политиков.

«Мы действительно попали в затруднительное положение, у Байдена не осталось выбора. Если он действительно даст понять, что никаких действий не будет, и если немцы и французы уступят, то это будет своего рода театральная постановка со стороны Макрона. И тогда какой у нас будет выбор? Выбор заключается в том, чтобы проиграть войну очень показным образом. Возможно, не раньше ноября, если Майк Джонсон уступит и одобрит выделение ещё 60 миллиардов долларов», – сказал Макговерн.

Он подчеркнул, что европейские страны не будут посылать войска на Украину – это всего лишь предвыборная милитаристская риторика политиков.

«У вас в Европе правят политические хаки. Этим летом у вас намечаются важные выборы в Европейский парламент, у вас есть позёрство Макрона. Никто не собирается посылать французские войска на Украину. Он говорит: «Я был готов сделать всё необходимое чтобы спасти Украину, но кто струсил перед Писториусом, Шольцем и американцем, которые не хотели делать того, что хотел делать я?» Это всё театр. Писториус и Шольц говорят: «Войска на месте, забудьте об этом, даже не обсуждай это больше, это безумие какое-то», – добавил экс-сотрудник ЦРУ.