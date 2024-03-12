Позер Макрон не отправит войска на Украину – ветеран ЦРУ

Владимир Гладков.  
12.03.2024 11:55
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина, Франция


Президент Франции Эммануэль Макро не станет отправлять войска на Украину – вместо этого бандеровцам позволят показательно проиграть войну.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил бывший сотрудник ЦРУ, американский военный аналитик Реймонд Макговерн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Франции Эммануэль Макро не станет отправлять войска на Украину – вместо этого бандеровцам...

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Ведущий попросил прокомментировать агрессивные высказывания со стороны президента Франции Эммануэля Макрона и других европейских политиков.

«Мы действительно попали в затруднительное положение, у Байдена не осталось выбора. Если он действительно даст понять, что никаких действий не будет, и если немцы и французы уступят, то это будет своего рода театральная постановка со стороны Макрона.

И тогда какой у нас будет выбор? Выбор заключается в том, чтобы проиграть войну очень показным образом. Возможно, не раньше ноября, если Майк Джонсон уступит и одобрит выделение ещё 60 миллиардов долларов», – сказал Макговерн.

Он подчеркнул, что европейские страны не будут посылать войска на Украину – это всего лишь предвыборная милитаристская риторика политиков.

«У вас в Европе правят политические хаки. Этим летом у вас намечаются важные выборы в Европейский парламент, у вас есть позёрство Макрона. Никто не собирается посылать французские войска на Украину.

Он говорит: «Я был готов сделать всё необходимое чтобы спасти Украину, но кто струсил перед Писториусом, Шольцем и американцем, которые не хотели делать того, что хотел делать я?» Это всё театр.

Писториус и Шольц говорят: «Войска на месте, забудьте об этом, даже не обсуждай это больше, это безумие какое-то», – добавил экс-сотрудник ЦРУ.

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