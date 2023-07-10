«Пожалейте украинцев»: о чем предупредил «глобальный Юг» Зеленского и Байдена и что это значит для России

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За пару дней до саммита НАТО, от которого ждут важных решений по Украине, и уже после обнародования планов США по передаче Киеву кассетных боеприпасов, в Вашингтону и Киеву обратились «глобальный Юг» и стоящий то ли за ним, то ли рядом с ним Китай.

Именно так стоит расценивать свежие заявления на публику, а затем и пост в твиттере одного из патриархов азиатской политики, многолетнего бессменного премьер-министра Камбоджи Хун Сена, внезапно озаботившегося положением дел в далекой Украине.

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Сама по себе Камбоджа – страна маленькая, большого влияния в мире не имеющая, однако именно она сейчас председательствует во влиятельном восточноазиатском межстрановом объединении АСЕАН и именно ее столица в прошлом году принимала саммит АСЕАН, на полях которого побывал в том числе и российский министр Сергей Лавров.

«С сердечным призывом — размышляя о собственном опыте Камбоджи с боеприпасами» — премьер-министр Хун Сен призвал Байдена и Зеленского не использовать кассетные боеприпасы в ходе боестолкновений на Украине.

Вчерашний пост камбоджийского премьер-министра появился уже после сообщений о том, что США поставят Украине кассетные боеприпасы для борьбы с российской армией:

«В эти дни было много разговоров о том, что Соединенные Штаты поставят Украине кассетные боеприпасы для борьбы с российской армией. Если это правда, то применение кассетных боеприпасов на территории, оккупированной Россией, может представлять наибольшую опасность для украинского народа на протяжении десятилетий или даже сотен лет. Трагический опыт Камбоджи, которая более полувека подвергалась бомбардировкам США в начале 1970-х годов, до сих пор не нашел способа полностью избавиться от их последствий.

Я точно знаю, что Камбоджа маленькая и слабая, но из сострадания к народу Украины призываю президента США-донора и президента Украины-получателя пожалеть украинцев и воздержаться от применения кассетных боеприпасов в этой войне, потому что настоящие жертвы — это население Украины».

Нужно отметить, что Камбоджа не единственная кто раскритиковал намерение Белого дома поставить Киеву кассетные боеприпасы. Среди противников обозначились испанцы, венгры, правозащитники из Хьюман Райтс Вотч и другие. Ситуацию осложняет то, что Россия, Украина и США входят в число стран, которые не подписали конвенцию о запрещении применения таких боеприпасов, а значит, формальный аргумент о нарушении запрета тут не действует.

Но вернемся к Хун Сену и Камбодже. Несколько ранее он уже обозначал свою позицию по поводу украинского конфликта, говоря о своем неверии в военную победу Украины и призвав стороны конфликта к скорейшему началу мирного диалога.

«Я не верю, что Украина сможет вернуть территории, занятые россиянами в ходе конфликта, с помощью силы оружия», – цитирует местное англоязычное издание Khmer Times выступление Хун Сена на предвыборном митинге перед 18 тысячами рабочих текстильной промышленности.

Хун Сен вновь повторил сказанное им Владимиру Зеленскому во время их разговора по видеосвязи 29 мая:

«Сейчас Украина начинает контрнаступление с целью возвращения этих территорий. Но я не убежден, что украинцам это удастся. Я не верю, что использование военного подхода может положить конец конфликту. Я не думаю, что Россия готова отдать Крым и Донбасс Украине. Я считаю, что даже если США и страны Запада продолжат снабжать Украину оружием, это все равно будет невозможно», – сказал премьер Камбоджи.

По его мнению, сколько бы оружия ни поставляли страны Запада Украине, у России все равно останется более чем достаточно вооружений, чтобы отбивать атаки.

Комментируя эти слова лидера страны, гендиректор главного научного центра и вуза страны – Института международных отношений Королевской Академии Камбоджи Кин Пхеа отметил, что конфликт на Украине уже перерос в конфликт между Россией и НАТО, а Украина осталась только полем боя этого конфликта.

«Это все происходит из-за поставок НАТО вооружений Украине: на настоящий момент ни у одной из сторон нет никакой надежды на мир и прекращение конфликта», – говорит камбоджийский эксперт.

Если оглянуться назад в историю, то кхмеры знают о чем говорят. Их страна точно также как и сейчас Украина на долгие десятилетия стала полем боя между различными внутренними противоборствующими группировками и внешними интервентами.

Триггером к трагедии, как и сейчас на Украине, стал антимонархический госпереворот 1970 года, организованный группой военных под руководством проамериканского генерала Лон Нола, чей режим с места в карьер разорвал связи страны с советским блоком и вместо политики неприсоединения взял резкий крен в сторону США и НАТО.

В итоге в стране началась гражданская война, иностранная интервенция, закончившиеся победой коммунистической революции и установлением радикального полпотовского режима, также закончившегося внешней интервенцией и еще одной десятилетней гражданской войной.

Плюс чисто внутренние разборки наложились на идущую рядом многолетнюю Вьетнамскую войну, периферийной частью которой стала и Камбоджа.

Когда Хун Сен вспоминает американские бомбардировки, он имеет в виду одобренную Никсоном и Киссинджером секретную операцию «Меню» в ходе которой вылетавшие по ночам по заданным координатам американские бомбардировщики сбрасывали на территорию Камбоджи и Лаоса авиационные бомбы под предлогом борьбы с лагерями вьетнамских партизан.

Всего на Камбоджу в те годы сбросили 2,5 миллиона авиационных бомб, а процесс разминирования территории затянулся до середины нулевых и местами не завершен и по сей день. Именно от такой судьбы предостерегает Хун Сен Зеленского, предлагая ему «пожалеть украинцев».

При этом, возвращаясь из далекого прошлого уже в день сегодняшний, нужно отдавать себе отчет и в том, что и в победу России, если понимать под нею способность добиться чего-то большего чем есть сейчас, Хун Сен, а вместе с ним и «глобальный Юг» тоже не верят. Иначе не предлагали бы решать дело миром за столом переговоров. В ситуации наличия явного и неоспоримого победителя столы переговоров обычно не требуются.

Призывая Киев трезво смотреть на вещи, Камбоджа, устами которой сегодня говорят Пекин и «глобальный Юг», одновременно и четко очерчивает допустимые пределы российских территориальных притязаний, которые сегодня готовы при определенных обстоятельствах признать легитимными незападные страны.

Речь идет о Крыме и Донбассе, а также возможно (но неточно) приазовском сухопутном коридоре, при условии, если Украине удастся отбить его в ходе контрнаступления. Выход России за пределы этих «красных флажков» для глобального Юга так же нежелателен, как и попытки Украины силой выйти на границы 1991 года.

Злых друг на друга и неудовлетворенных нынешними итогами драки Киев и Москву предлагают развести по разным углам ринга с помощью внешних посредников. Интерес последних в этом деле – восстановление разрушенной войной связности глобальных транспортных коридоров и заработок на послевоенном восстановлении Украины.

Таков на сегодня дипломатический фактор, поддавливающий основных игроков вокруг Украины. Что же до остальных факторов – политического и военного, то первый из них целиком и полностью зависит от степени реализованности второго. Сможет РФ нанести военное поражение Украине – значит, политический договор о послевоенных отношениях двух стран будет написан на условиях, более выгодных Москве, нежели Киеву.

А если не сможет – то на нет и суда нет. В таком случае разведенные внешними миротворцами страны будут смотреть друг на друга волками еще десятками лет и никакой нормализации отношений не предвидится.

Максимум в таком случае – если стороны просто перестанут друг в друга стрелять. Единственным бенефициаром тут будет западный блок, под чей зонтик безвозвратно уйдет Украина, пускай и лишившаяся нескольких областей. Рассчитывать на то, что непобежденная Украина почему-то вдруг станет налаживать дружеские отношения с РФ после войны – это фантазии.

Единственная слабая надежда на относительно длительный мир при таком варианте развития событий состоит в том, что народы обеих стран вместо попыток внешнего реванша надолго погрузятся в решение внутренних проблем и выяснение того, за это ли они воевали, умирали и терпели невзгоды и лишения.