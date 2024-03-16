«Пожалуемся каждому посольству» – в Киеве хотят в обход Совбеза требовать эмбарго России

Вадим Москаленко.  
16.03.2024 10:42
  (Мск) , Киев
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Выборы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Украина


Киевские дипломаты должны направить в посольства всех стран требования наложения эмбарго на Россию за проведение выборов на новых территориях.

Об этом в эфире канала «Украинская правда» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевские дипломаты должны направить в посольства всех стран требования наложения эмбарго на Россию за...

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«Проведение Россией выборов на оккупированных территориях – это очередное нарушение международного гуманитарного права. Оккупант не имеет права совершать таких шагов.

Министерство иностранных дел вместе с Министерство юстиции должны соответствующим образом сообщить о таких нарушениях», – сказал Чалый.

Он подчеркнул, что Киев должен требовать эмбарго России.

«Россия уже вышла на нарушения Устава ООН такого уровня, что они влекут за собой санкции высшего уровня. Но такие санкции, как эмбарго, не вступают в силу.

Есть такое понятие, как международно-правовая ответственность. На факт агрессии должно быть эмбарго. Но этого не наступает, потому что Россия блокирует в Совбезе.

Но ведь через другие инструменты заблокировать это намного сложней. Мы должны подавать это дело, каждому посольству передать эту информацию, и должно быть подготовлено решение исполнительной власти на Украине.

А просто сказать своё мнение недостаточно. Санкции – это минимум того, что надо делать», – добавил дипломат.

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