Пожар на нефтебазе в Крыму. Официально: Это не диверсия

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Железнодорожная цистерна загорелась на нефтебазе в пгт Комсомольское под Симферополем около 13.00. Причиной пожара в МЧС назвали нарушение правил технологического процесса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«По предварительной информации причиной возгорания стало нарушение правил технологического процесса… Предварительно известно, что есть пострадавшие». – сообщили в главке МЧС, уточнив, что открытое возгорание уже потушено.

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Украина в последние недели сосредоточила усилия на терроре объектов топливно-энергетического комплекса России. Вражеская сторона рассчитывает спровоцировать дефицит бензина и солярки, что вызовет рост цен и недовольство населения РФ.