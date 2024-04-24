Пожар на нефтебазе в Крыму. Официально: Это не диверсия

Любовь Смирнова.  
24.04.2024 14:04
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Происшествия, Россия


Железнодорожная цистерна загорелась на нефтебазе в пгт Комсомольское под Симферополем около 13.00. Причиной пожара в МЧС назвали нарушение правил технологического процесса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

 «По предварительной информации причиной возгорания стало нарушение правил технологического процесса… Предварительно известно, что есть пострадавшие». – сообщили в главке МЧС, уточнив, что открытое возгорание уже потушено.

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Железнодорожная цистерна загорелась на нефтебазе в пгт Комсомольское под Симферополем около 13.00. Причиной пожара...

Украина в последние недели сосредоточила усилия на терроре объектов топливно-энергетического комплекса России. Вражеская сторона рассчитывает спровоцировать дефицит бензина и солярки, что вызовет рост цен и недовольство населения РФ.


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