Пожар на рынке в Севастополе – история с отголосками из 90-х

06.08.2021, Севастополь, Андрей Соколов

В прошлую пятницу в Гагаринском районе города Севастополя горел Шевченковский рынок. Скупые новостные сводки дают мало подробностей этого происшествия. А ведь если это был умышленный поджег, то события это очень резонансное, сильно напоминающие лихие девяностые. Причем если уже вспоминать девяностые, то единственный учредитель на сегодняшний день ООО МПФ «Армида» Самойлов В.В. был заметной фигурой того времени. «Армида» арендует земельный участок на котором расположен Шевченковский рынок, а посему сбор денег с торговцев, работающих на этом рынке, это ее прерогатива. Хотя есть и некоторые «но», о которых пойдет речь ниже.

Первые свидетельства лиц, смиренно ожидавших допуска к своему имуществу на рынке, говорят возможном умышленном поджоге.

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Причем в подтверждение этой версии свидетельствует и тот факт, что вышеупомянутый Самойлов написал заявление о преступлении на активного участника Русской весны, атамана казачьей общины «Русь» Вячеслава Бебнева.

Как сообщил корреспонденту «ПолитНавигатора» казачий атаман, ему позвонил следователь и пояснил, что он приглашается для дачи показаний на основании заявления Самойлова.

Вячеслав Бебнев сообщил некоторые подробности, из которых следует, что эпопея с рынком носит давний хронический характер. Первоначально в учредителях ООО МПФ «Армида» было три человека Бебнев, Игнатьев и Самойлов, однако затем, как указывает казачий атаман, в самом расцвете сил, при странных обстоятельствах умирает Игнатьев, его доля в «Армиде» достается Самойлову. Далее между оставшимися двумя учредителями возникает конфликт, и уже Бебнев покидает его состав, оставляя Самойлова единственным владельцем предприятия. Конфликт не закончился, и по сей день идут судебные тяжбы, причем, как утверждает атаман, другая сторона активно пытается перевести судебные тяжбы в бандитские разборки.

Бебнев – участник Русской весны указывает, что, по иронии судьбы, жена Самойлова при Украине создала общественную организацию «Патриоты родного края» (понятно какого края, – замечает атаман), в то время как Бебнев – казачью общину «Русь». Вроде бы деталь, не относящаяся напрямую к делу, но интересный нюанс противостояния.

Ну а теперь к тому, о чем нужно упомянуть, говоря о пожаре. На части указанного рынка находятся капитальные строения различных собственников, с которыми по имеющийся информации, «Армида» также ведет спор, пытаясь включить их в число постоянных плательщиков денежных средств.

Основная часть рынка является открытой, поэтому у некоторых людей есть сомнения в том, что короткие замыкания или неосторожное обращение с огнем на рынке прекратятся. Жаль только простых людей, которые тяжело зарабатывают себе на жизнь и становятся заложниками таких ситуаций. Федеральное законодательство делает акцент на том, чтобы рынки были крытыми и безопасными в санитарных и пожарных нормах.

Возникает вопрос, может для того и сожжен открытый рынок, чтобы построить капитальные строения и выгнать мелких торговцев? Но этот вопрос — это предмет разбирательства правоохранителей.