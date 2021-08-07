Пожар на стоянке яхт произошел в Балаклаве

07.08.2021, Симферополь, Максим Карпенко

В Балаклаве на яхтенной стоянке загорелось одно из плавсредств, поставив под угрозу десяток стоящих рядом судов.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», инцидент произошел сегодня рано утром на набережной Назукина.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Очевидцы сообщают, что в баке яхты было залито не менее 200 литров топлива, которое могло взорваться в любой момент. До приезда спасателей огонь пытались потушить сотрудники яхт-клуба, заливая его водой со шланга. Сотрудники МЧС при этом прибыли оперативно и помогли ликвидировать пожар.

К счастью, он не перекинулся на соседние яхты, и потерь удалось избежать. Сообщается также, что в результате ЧП никто не пострадал.