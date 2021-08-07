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07.08.2021, Симферополь, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Происшествия, Россия
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Пожар на стоянке яхт произошел в Балаклаве

В Балаклаве на яхтенной стоянке загорелось одно из плавсредств, поставив под угрозу десяток стоящих...

В Балаклаве на яхтенной стоянке загорелось одно из плавсредств, поставив под угрозу десяток стоящих рядом судов.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», инцидент произошел сегодня рано утром на набережной Назукина.

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Очевидцы сообщают, что в баке яхты было залито не менее 200 литров топлива, которое могло взорваться в любой момент. До приезда спасателей огонь пытались потушить сотрудники яхт-клуба, заливая его водой со шланга. Сотрудники МЧС при этом прибыли оперативно и помогли ликвидировать пожар.

К счастью, он не перекинулся на соседние яхты, и потерь удалось избежать. Сообщается также, что в результате ЧП никто не пострадал.



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