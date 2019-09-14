Пожар в Чернобыльской зоне Украины перекинулся на Белоруссию

14.09.2019, Москва, Елена Острякова

Лесной пожар в «зоне отчуждения» Чернобыльской АЭС перекинулся из Иванковского района Киевской области на территорию Белоруссии – в Хойникский район Гомельской области.

Эту информацию сегодня подтвердили в белорусском МЧС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«12 сентября в 13-34 поступило сообщение об обнаружении лесного пожара около деревни Ломыш Гомельской области. Для ликвидации пожара задействованы 53 единицы техники и 283 человека, из них 32 единицы техники и 103 работника МЧС.

Вертолетом МИ-26 ГААСУ «АВИАЦИЯ» МЧС осуществлены 10 сбросов воды. По состоянию на 06-00 13 сентября пожар локализован. Площадь, пройденная фронтом пожара, составляет 50 га», – говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте.

Ранее местные жители выкладывали в соцсети фото пожара в «зоне отчуждения».

В Иванковском районе Киевской области горело 6 га лесной подстилки. Как сообщает местная полиция, удалось установить личность подозреваемого в поджоге. Ею оказалась жительница с. Старые Соколы, Иванковского района. Женщина подожгла траву с целью отомстить бывшим работодателям, которые якобы не выплатили ей деньги.

В 2015 году в Чернобыльской зоне произошел масштабный лесной пожар на площади 400 га. Украинские и французские экологи зафиксировали тогда радиоактивный шлейф, распространившийся на несколько десятков километров. Причиной пожара также был поджог.